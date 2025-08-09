Calciomercato Fiorentina news: indiscrezioni ed ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il mediano tra rinnovo e il Bologna 9 agosto 2025

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, MANDRAGORA PIACE AL BOLOGNA

Il calciomercato continua ad essere un tema dominante anche per la Fiorentina, a caccia di rinforzi utili per le varie competizioni da affrontare nella nuova annata calcistica. Il futuro di alcuni elementi presenti in rosa risulta però ancora in bilico e non è da escludere che questi calciatori possano cambiare maglia prima della chisura della finestra estiva.

Chi rientra in questo elenco è senza ombra di dubbio Rolando Mandragora, il cui rapporto con i toscani terminerà tra meno di un anno. Il contratto del mediano è appunto in scadenza a giugno del 2026 e, secondo quanto emerso in queste settimane, il giocatore ed il suo entourage sarebbero lontani dal trovare il giusto accordo con i dirigenti per il prolungamento.

Nonostante il ventottenne si trovi molto più che bene a Firenze, il suo desiderio sarebbe quello di avere uno stipendio superiore rispetto a quello attualmente percepito arrivando così ad ottenere un ingaggio da due milioni di euro a stagione. I vertici dei viola non sono affato propensi a soddisfare questa richiesta, restando invece fermi sulla loro posizione.

Se dovesse salutare il Franchi, nel futuro di Mandragora ci potrebbe essere il Bologna. I rossoblu hanno infatti perso per almeno tre settimane Lewis Ferguson per colpa di un infortunio rimediato al polpaccio sinistro durante un allenamento. Il rientro dello scozzese potrebbe avvenire dunque dopo la pausa di inizio settembre saltando le sfide con Roma e Como ma oltre a Mandragora i Felsinei valutano pure altri profili come quello di Asllani dell’Inter.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, PIOLI CERCA UN VICE-KEAN

La Fiorentina prosegue nel frattempo il lavoro in vista dell’inizio ufficiale della nuova annata anche in questi giorni di calciomercato. I viola, come gli altri club, stanno disputando alcune amichevoli ed a margine di quella odierna sul campo del Manchester United, il tecnico Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni toccando pure temi di mercato dopo il pareggio per 1 a 1.

Se da un lato l’ex milanista ha parlato di Mandragora solo in relazione alla sua preparazione fisica, dall’altra l’allenatore non si è nascosto nell’auspicare l’arrivo di un nuovo centravanti da alternare a Moise Kean. Il tesseramento di Edin Dzeko potrebbe appunto risultare insufficiente secondo il parmigiano e per questa ragione i dirigenti del club gigliato valutano almeno due profili: quelli di Fotis Ioannidis del Panathinaikos e di Cristian Shpendi del Cesena.