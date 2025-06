Calciomercato Fiorentina News: per il centrocampo i viola stanno considerando il profilo di Simon Sohm, che dal 2020 gioca con la maglia del Parma.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: DA PARMA AL FRANCHI?

Stabilito che il nuovo allenatore sarà Stefano Pioli, il calciomercato Fiorentina si sta già muovendo per costruire una squadra che per la quarta stagione consecutiva, incredibilmente, inizierà prima delle altre dovendo affrontare i preliminari di Conference League, e dunque avrà anche bisogno di consegnare al tecnico una rosa che sia definita per intero o quasi.

Il Corriere dello Sport ha già tracciato un nuovo identikit per il centrocampo, un reparto nel quale la Fiorentina avrà bisogno di intervenire perché per ora sono tanti i punti di domanda aperti: il nuovo mediano può arrivare dalla Serie A, e precisamente dal Parma.

Piace infatti Simon Sohm, classe 2001 ma già con un bel bagaglio di esperienza: calciatore cresciuto nello Zurigo, ha fatto l’esordio in prima squadra nella stagione 2018-2019 giocando anche due partite di Europa League, il suo allenatore era Ludovic Magnin che è stato una colonna difensiva della Svizzera, con sette anni in Bundesliga tra Werder Brema e Stoccarda.

Nel 2020 Sohm si è trasferito al Parma: è retrocesso subito ma dopo tre stagioni è tornato in Serie A, la cosa non indifferente è che con la maglia dei ducali ha già messo insieme un totale di 152 presenze e dunque potrebbe avere pochi problemi di adattamento.

SOHM ALLA FIORENTINA, UN COLPO MOLTO UTILE

Ecco allora che il calciomercato Fiorentina sta valutando il profilo di Simon Sohm, ma deve stare attenta perché su di lui ci sarebbero anche gli interessi del Milan, che pure difficilmente gli garantirebbe un posto da titolare visti gli arrivi di Luka Modric e Samuele Ricci, e altri elementi che la società rossonera sta valutando. Sohm è un centrocampista prettamente difensivo, bravo nel recupero del pallone ma eventualmente votato anche a lanciarsi nell’area avversaria: quella appena conclusa è stata per lui la stagione più prolifica, lo svizzero ha segnato 4 gol in Serie A e non ne aveva mai fatto più di uno.

Anche da questo punto di vista si capisce come il calciatore sia cresciuto; resta da capire dove potrebbe essere collocato nello schema di Pioli, ma si può pensare a un utilizzo da mezzala in caso di 4-3-3 o 4-3-1-2 o nei due della cerniera a protezione della difesa se il nuovo allenatore decidesse di giocare con il 4-2-3-1. Dal punto di vista economico Sohm ha un costo del cartellino che non supera i 12 milioni di euro, e un ingaggio sotto il milione: un affare dunque per una Fiorentina che è alla ricerca di elementi che possano implementare una rosa che, si spera, sarà impegnata su due fronti importanti, ora valuteremo se ci saranno passi avanti in questa trattativa di calciomercato.