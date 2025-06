Calciomercato Fiorentina News: il talentino inglese potrebbe salutare il Manchester City, considerando che è in scadenza nel 2026 (29 giugno 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, TALENTO NEL MIRINO

Il calciomercato Fiorentina mette nel mirino James McAtee. Il gioiellino del Manchester City è in scadenza a giugno 2026 e ha una valutazione di 20 milioni di euro, ma questa cifra potrebbe abbassarsi dato che non sembra intenzionato a rinnovare.

Secondo La Nazione, il classe 2002 potrebbe accasarsi in Toscana se i Viola decidessero di provare l’affondo per il prodotto del Settore Giovanile dei Citizens che ha disputato due stagioni in prestito allo Sheffield United.

McAtee ha recentemente conquistato l’Europeo Under 21, mettendo a referto un assist nella finale contro la Germania. È stato un elemento chiave di questa Nazionale considerando anche il gol con la Spagna ai quarti e un altro assist nella fase a gironi.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, BELTRAN: RITORNO AL RIVER?

Il calciomercato Fiorentina potrebbe cedere Beltran. L’argentino infatti non ha mai propriamente convinto l’ambiente Viola e ora potrebbe essere arrivato il momento di un passo indietro, tornando in patria dopo due stagioni in Toscana.

Il River Plate è interessato a richiamare il classe 2001 che dal 2022 al 2023 ha giocato proprio con i biancorossi d’Argentina, che lo avevano acquistato da giovanissimo nel 2016 dall’Instituto quando aveva solo 15 anni.

Tornando all’approdo in Italia, la Fiorentina aveva sborsato 12.6 milioni ai Los Millonarios. L’attaccante ha segnato 11 gol in 65 presenze in Serie A mentre nelle competizioni europee e arrivato a 5 centri in 27 incontri in Conference League.