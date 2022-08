CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Milenkovic rinnova: “Vogliamo la Champions League”

Calciomercato Fiorentina news, ufficiale il rinnovo di Nikola Milenkovic

Il tormentone di calciomercato legato alla permanenza alla Fiorentina di Nikola Milenkovic si finalmente concluso nella serata di ieri con l’annuncio in conferenza stampa del rinnovo del contratto fino al giugno del 2027. Accostato con insistenza sia all’Inter che alla Juventus, il centrale serbo ha deciso di rimanere in viola nonostante le varie offerte ricevute anche dal PSG, come spiegato dal direttore Joe Barone: “Ce ne sono state sia squadre italiane, che spagnole che inglesi. Ma siamo stati dal primo giorno sempre molto aperti e onesti con Milenkovic. Abbiamo sempre parlato delle possibilità future, io sono sempre stato sicuro delle carte che avevamo a nostro favore per convincerlo. Si vede, poi, che con il cuore Nikola ha visto una situazione virtuosa che si è già creata e che continua. In ritiro siamo andati con una squadra abbastanza fatta, completa. Si è fatto un ritiro abbastanza lungo, siamo convinti che il lavoro del mister e del gruppo si vedrà durante l’anno. Abbiamo leader come Biraghi, come il nostro vice-capitano Milenkovic. Credo che il gruppo sia pronto per affrontare tutte le competizioni.”

Il ventiquattrenne originario di Belgrado ha quindi avuto modo di spiegare i motivi della sua scelta dichiarando: “Prima di tutti voglio dire grazie a tutti. Vorrei fare un passo indietro, all’anno scorso: venivamo da due stagioni difficili, io e la società non eravamo convinti di lasciarci. Ho chiesto alla società il progetto, ho visto che c’era, e l’arrivo di Italiano è stato fondamentale. Ho capito che c’erano grandissime ambizioni, il progetto cresce continuamente. La conferma del mister era importante per me e oltre a questo anche i tifosi sono stati fondamentali, mi hanno dato tanto affetto. Mi sento molto amato. Anche la società ha fatto un grandissimo lavoro per trattenermi qua: sono davvero contento ed emozionato. Voglio raggiungere la Champions League. Questo è il nostro obiettivo, lo abbiamo in testa e vogliamo raggiungerlo il prima possibile. Conference League? L’obiettivo è migliorare l’anno scorso, proveremo a entrare nelle prime sei. Poi vogliamo regalare tante emozioni ai nostri tifosi, vincere la Conference sarebbe una grande cosa.”

Sistemato il capitolo Milenkovic, in casa Fiorentina si valuta ancora di migliorare il centrocampo in questa sessione estiva di calciomercato. Chi potrebbe salutare i viola in quella zona del campo è il ventiquattrenne Szymon Piotr Żurkowski, finito nel mirino di Bologna, Spezia ed Empoli. Possibile inoltre ancora lo scambio tra Zurkowski e Nedim Bajrami proprio dell’Empoli, trequartista che piace molto a mister Vincenzo Italiano.

