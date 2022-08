CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Nastasic all’Empoli nello scambio per Nedim Bajrami

Calciomercato Fiorentina news, possibile scambio tra Nastasic e Bajrami

La dirigenza della Fiorentina è una delle più attive in questa finestra estiva di calciomercato estivo tra operazioni in uscita e rinforzi in entrata che possano garantire un organico altamente competitivo a mister Vincenzo Italiano per la nuova stagione che sta per cominciare. I viola vorrebbero aggiungere un trequartista al loro organico e l’obiettivo principale è rappresentato da Nedim Bajrami, sotto contratto con l’Empoli fino al giugno del 2024.

Inizialmente si ipotizzava che Zurkowski potesse essere inserito in uno scambio per completare l’operazione ma le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore rivelano che il giocatore da sacrificare dovrebbe essere Matija Nastasic, in scadenza a giugno del 2023. Pur di arrivare al ventitrenne albanese nato a Zurigo, i gigliati potrebbero decidere di portare avanti l’affare anche senza contropartite tecniche.

Nel frattempo si avvicina la deadline per l’addio di Nikola Milenkovic alla Fiorentina in questa sessione di calciomercato estivo. Come emerso in queste settimane di trattative, i viola hanno deciso di porre la giornata di domani come termine ultimo per ricevere offerte da parte di altri club interessati al centrale serbo in scadenza tra un anno, ovvero a giugno del 2023. Passato il weekend, se l’Inter o altre squadre non si saranno ancora fatte sotto per lui allora i viola gli proporrano il rinnovo del contratto.

