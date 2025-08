Calciomercato Fiorentina, Pioli sta valutando quali saranno i giocatori che resteranno sicuramente in maglia viola la prossima stagione.

Calciomercato Fiorentina news, occhio a possibili rinforzi

Il calciomercato Fiorentina è tutt’altro che completato e la società sta lavorando con Pioli per realizzare al meglio la rosa per la prossima stagione. In primo luogo il club gigliato – di comune accordo con l’allenatore – sta valutando quali sono i profili da confermare in vista della prossima stagione ed uno su tutti è Ndour.

Calciomercato Serie A News / Pronto un valzer di punte, occhio al futuro di Pinamonti e Simeone

L’ex Psg, classe 2005 e con grande talento, non ha fatto bene nella prima stagione in Toscana ma ora l’allenatore sembra stare apprezzando le sue doti tra allenamento e prime amichevoli ed ha chiesto senza indugio la riconferma ed il giocatore è incedibile, a meno di quanto mai improbabili grosse offerte in arrivo. La società è d’accordo in tutto con Pioli che intanto lavora alla riconferma di Dodò.

Diretta Formula 1/ Prove libere streaming GP Ungheria 2025 Budapest: Fp2, Norris dominatore! (1° agosto)

Il giocatore ed il suo agente valutano la situazione e qualche club ha portato una manifestazione d’interesse ma nulla più mentre la Fiorentina lo giudica quasi incedibile e per questo è quanto mai probabile la sua permanenza. Ma oltre a questa questione il club toscano valuta una situazione per quel che riguarda l’attacco.

Calciomercato Fiorentina news, prima l’uscita e poi l’ultimo rinforzo in attacco

Il calciomercato Fiorentina vede i toscani lavorare anche in uscita ed uno dei nomi ormai sul piede di partenza è l’attaccante argentino Lucas Beltran, ormai fuori dai piani di club e allenatore. Sul giocatore c’è il Flamengo – letteralmente scatenato sul mercato negli ultimi giorni – ma occhio anche a qualche club argentino che monitora la situazione.

Calciomercato Atalanta News / Lookman verso la permanenza, per l'attacco occhio a due piste (1 Agosto 2025)

La Fiorentina vuole comunque una cessione a titolo definitivo e poi si fionderà su un altro attaccante, richiesta esplicita di Stefano Pioli. Il tecnico vorrebbe Sebastiano Esposito in scadenza con l’Inter e ambito anche dal Cagliari; il giocatore gradisce la meta viola e al momento attende, occhio quindi al colpo a sorpresa con il giocatore valutato circa 8 milioni di euro.

Per quel che riguarda le ultime di mercato il club ha annunciato l’arrivo di Lezzerini che si contenderà il ruolo di secondo portiere con Martinelli mentre sembrano stoppate le voci riguardo il futuro di Pietro Comuzzo, accostato a Milan e Inter ma la Fiorentina crede molto in lui e sembrerebbe pronta a blindarlo definitivamente sul mercato.