Calciomercato Fiorentina News/ Nico Gonzalez ai saluti, Carboni o Berardi per sostituirlo (30 maggio 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: ADDIO A NICO

Non c’è stato il lieto fine nemmeno questa stagione, e adesso il calciomercato Fiorentina entra nella sua sessione estiva con l’amaro in bocca: persa la finale di Conference League per il secondo anno consecutivo, ancora nel finale e ancora in maniera beffarda, è tempo di rimboccarsi le maniche e pensare concretamente al futuro. Innanzitutto l’allenatore: salgono sempre più le quotazioni di Raffaele Palladino, destinato a lasciare il Monza e a prendere il posto di un Vincenzo Italiano che va ringraziato, perché nonostante non abbia portato trofei in bacheca ha rimesso la Fiorentina in Europa e l’ha appunto portata a disputare due finali, anche se qui certamente avrebbe potuto fare di più.

Ci saranno poi da sciogliere i nodi relativi alle cessioni, perché parecchi calciatori sembrerebbero avere le valigie in mano: ci sarà una sorta di smantellamento in casa viola, soprattutto l’addio più doloroso sarà quello di Nico Gonzalez che, dopo tre stagioni e 37 gol, svestirà la maglia numero 10 per accasarsi all’estero. L’argentino ha parecchi estimatori in Premier League: si parla di offerte da 35 milioni di euro, una cifra che la Fiorentina non potrà certamente rifiutare per poi mettere mano al calciomercato in entrata e fornire a Palladino le soluzioni ideali per proseguire il percorso, e iniziare ovviamente il suo in questa piazza.

IL SOSTITUTO DI NICO GONZALEZ

Naturalmente uno dei primi punti che il calciomercato Fiorentina dovrà affrontare sarà quello relativo al sostituto di Nico Gonzalez: da questo punto di vista Daniele Pradè sembra avere già due nomi sul taccuino. Il primo è quello di Domenico Berardi, che già in passato aveva chiesto di essere ceduto ai viola: oggi, con il Sassuolo retrocesso in Serie B, sembra improbabile che il calabrese possa restare in neroverde e per la Fiorentina sarebbe anche un’occasione per ottenere il tanto desiderato Berardi a prezzo di saldo, magari con un doppio colpo dal Sassuolo perché sul taccuino di calciomercato ci sarebbe anche Andrea Pinamonti, lui pure in uscita dagli emiliani.

Il secondo nome è invece quello di Valentin Carboni: Raffaele Palladino ne ha sempre parlato benissimo e nonostante la giovane età gli ha regalato 31 presenze in Serie A, se dovesse essere lui l’allenatore del Monza Carboni diventerebbe il primo nome sulla lista per prendere il posto di Nico. Qui però bisognerà trattare con l’Inter, perché l’argentino è in prestito dalla squadra nerazzurra: difficile che Simone Inzaghi faccia muro perché al momento nella rosa dei campioni d’Italia non ci sarebbe spazio, per contro però l’Inter punta su Carboni e non lo vuole vendere e allora la situazione che metta tutti d’accordo potrebbe essere quella del prestito, in attesa magari di ridefinire il futuro.











