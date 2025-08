Calciomercato Fiorentina news: il calciatore del Venezia potrebbe lasciare i lagunari. I viola restano alla finestra per arricchire la rosa (5 agosto 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, ALTRO COLPO A CENTROCAMPO

Il calciomercato Fiorentina continua a lavorare con i colpi in entrata. Ieri è stato presentato al Viola Park il nuovo arrivato Sohm dal Parma, un’operazione molto importante sia a livello tattico che economico con i 16 milioni complessivi spesi per il centrocampista.

Ora il nuovo nome nel mirino dei Viola è Nicolussi Caviglia. Il centrocampista del Venezia è stato uno dei migliori della rosa nonostante la retrocessione del club: su di lui c’è concorrenza, ma il progetto dei toscani potrebbe convincere l’ex Juventus.

Nicolussi Caviglia ha giocato ben 35 partite nella scorsa stagione con 4 reti segnate contro Udinese, Parma, Como e Udinese. Questa è stata l’annata con il maggior numero di match giocato, superando le 17 partite del 2022/2023 con il Sudtirol in Serie B.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, NZOLA E BELTRAN IN USCITA

Il calciomercato Fiorentina sta rivoluzionando il reparto offensivo tra acquisti e cessioni. Partiamo da quest’ultima con Beltran e Nzola ormai fuori dal progetto Viola: per loro due piste ben definite lontano dai gigliati.

L’argentino, dopo non aver trovato l’accordo con il River Plate, è pronto a vestire la maglia rossonera dei brasiliani del Flamengo. Nzola invece, dopo l’annata in prestito al Lens con 6 gol in 21 match, è ad un passo dal Pisa.

Con le loro partenze, la Fiorentina ha bisogno necessariamente almeno di un’entrata per ricoprire la casella del vice Kean. I due profili valutati per l’ingresso in rosa sono Shpendi del Cesena e Ioannidis del Panathīnaïkos.