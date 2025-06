Calciomercato Fiorentina news, si lavora su più fronti

Il calciomercato Fiorentina ancora deve iniziare davvero ma molto è legato sicuramente alla questione tecnico e tutti attendono l’ufficialità dell’arrivo di Stefano Pioli, designato come nuovo allenatore del club toscano. Poi ci sono vari movimenti sia in entrata che in uscita e c’è da risolvere la situazione relativa ai prestiti, giocatori che il club deve valutare se riscattare o meno.

Il nodo principale riguarda sicuramente Gudmundsson, giocatore che la Fiorentina non vorrebbe riscattare dal Genoa. Il problema legato alla legge preoccupa il club viola che vorrebbe solo il rinnovo del prestito ma i liguri non sono assolutamente dello stesso avviso. Diversa invece la situazione per quel che riguarda il centrocampista di proprietà Lazio Cataldi.

I due club si incontreranno ufficialmente tra qualche giorno ma nelle ultime ore sembrerebbe esserci stato un avvicinamento tra Cataldi e la Lazio con Sarri che lo vorrebbe nuovamente a disposizione. La Viola riscatterebbe il giocatore, ma c’è da capire la volontà di Cataldi che è da sempre grande tifoso del club biancoceleste.

Calciomercato Fiorentina news, occhio al colpo in attacco

Il calciomercato Fiorentina potrebbe vedere qualche altra uscita e il club gigliato potrebbe vedere novità per quel che riguarda il secondo portiere Terracciano. Quest’ultimo piace alle neo promosse Cremonese e Pisa e in casa viola si pensa ad una cessione a titolo definitivo ed una promozione come secondo portiere di Martinelli.

Occhio alle indicazioni di Pioli per la trequarti e stuzzica e non poco il trequartista della Roma Tommaso Baldanzi, attualmente impegnato all’Europeo con l’Italia Under 21. Baldanzi in caso di buona offerta può partire con la Roma già ben coperta nel ruolo e con la necessità di fare immediatamente cassa.

Secondo alcune indiscrezioni sul calciomercato Fiorentina, il club viola sarebbe pronto ad offrire circa 20 milioni di euro e la Roma ci pensa davvero. Occhio quindi in casa Fiorentina e da valutare anche la situazione di Beltran, giocatore con mercato in patria e che potrebbe tornare in Argentina, in particolare al River Plate. Possibile rivoluzione in chiave offensiva, serve un vice Kean.