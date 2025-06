Calciomercato Fiorentina, si lavora ad un colpo in arrivo

Il calciomercato Fiorentina è legato chiaramente al nuovo tecnico e tutti – tra tifosi e addetti ai lavori – attendono la conferma di Stefano Pioli. L’allenatore è il punto crociale per la società toscana e solo poi si lavorerà con insistenza al mercato, ma intanto il club sta lavorando per chiudere un primo colpo, un profilo di esperienza e low cost.

Secondo alcune indiscrezioni la Fiorentina è molto interessata al centravanti bosniaco Edin Dzeko, giocatore bosniaco il cui contratto è scaduto con il Fenerbahce. Sul giocatore c’era forte il pressing del Bologna ma ora il club viola è pronto ad anticipare la concorrenza e chiudere cosi per l’esperto bomber.

La formazione toscana è molto attenta e cerca un giocatore che possa dare un giusto cambio al centravanti titolare Moise Kean. Il club toscano prima di intervenire deve fare alcune valutazioni e poi ovviamente servirà il consenso del nuovo tecnico, Pioli è in pole ma occhio ai colpi di scena dell’ultim’ora con situazioni ancora in divenire.

Calciomercato Fiorentina, l’addio ora è possibile

Il calciomercato della Fiorentina potrebbe vedere alcuni movimenti in uscita, specialmente per quel che riguarda il reparto difensivo. Il club toscano vede rumors di addio per il centrale difensivo Pietro Comuzzo, un giovane in rampa di lancio che ora potrebbe davvero dire addio e stavolta le possibilità di cessione sono reali.

Comuzzo è stato vicino al Napoli nel calciomercato di gennaio, ma ora il giocatore piace molto al Manchester United di Ruben Amorim, a caccia di rinforzi per il reparto difensivo. Comuzzo costa circa 40 milioni di euro ma i Red Devils non avrebbero problemi a pagare queste cifre, il club gigliato potrebbe cosi salutare il suo difensore.

Ma Comuzzo non è l’unico in uscita, anche Dodò potrebbe salutare e qui potrebbe pesare il mancato accordo sulle richieste di rinnovo. Su Dodò c’è il Milan, a caccia di un esterno di livello e il brasiliano sarebbe perfetto per ciò che richiede il neo tecnico Allegri. In attesa del nuovo tecnico la Fiorentina vende, e due cessioni importanti sono davvero vicine.