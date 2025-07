Calciomercato Fiorentina News: sull'ex Como ci sono Pisa e Cremonese. Occhio anche alla situazione riguardante la punta angolana (20 luglio 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, PAYERO SI COMPLICA

Il calciomercato Fiorentina vede complicarsi la pista Payero. Il centrocampista argentino dell’Udinese era indicato dalla società Viola come uno dei principali obiettivi, ma ultimamente la concorrenza rischia di raffreddare la pista.

Secondo SportMediaset sono in particolare due le società interessate a Payero ovvero Villarreal e Palmeiras. Martin dunque è diviso tra continuare la sua carriera in Italia, spostarsi in Spagna oppure ritornare in Sudamerica.

La Fiorentina tra queste è la squadra che da più tempo insegue il calciatore, ma questo non significa né che abbia la priorità né che l’abbia bloccato o prenotato. Dunque tutto dipenderà dalla miglior offerta sia al giocatore che all’Udinese.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, DOPPIA CESSIONI

Il calciomercato Fiorentina deve però anche cedere i propri giocatori presenti nella lista cedibili. Tra questi l’esterno offensivo Ikoné e l’attaccante Nzola, due calciatori da diverso tempo a Firenze ma ormai arrivati al capolinea.

Ikoné è stato gli ultimi mesi in prestito al Como disputando un’ultima parte di stagione molto sufficiente che ha attirato le attenzioni di Pisa e Cremonese. Bisognerà vedere chi delle due neopromosse tenteranno il colpo.

Nzola ha passato invece l’intera stagione 2024/2025 in Ligue 1 a Lens, chiudendo l’esperienza francese con 6 reti in 21 partite più una rete in Coppa di Francia. Mbala potrebbe lasciare Firenze ma non la Serie A poiché Genoa, Pisa e Parma