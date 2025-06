Calciomercato Fiorentina News: per il post Moise Kean spunta anche il nome di Mathys Tel, recentemente riscattato dal Tottenham.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: PAZZA IDEA PER L’ATTACCO

In questi giorni il calciomercato Fiorentina sembra essere realmente “condizionato” dalla possibilità di addio di Moise Kean. Il club, che ha già un nuovo allenatore in Stefano Pioli – in attesa di ufficialità – si sta muovendo per un profilo che possa prendere il posto del vercellese, non farlo rimpiangere sarà difficile ma da un’eventuale cessione arriverebbe un tesoretto utile per far sognare la piazza.

La Fiorentina può essere tornata ai tempi in cui metteva sotto contratto giocatori come Mario Gomez e Giuseppe Rossi ma anche, qualche anno prima, un giovanissimo talento in erba come Stevan Jovetic? Probabilmente sì, potrebbe essere a quei tempi.

Rocco Commisso ha ambizioni e possibilità, per questo sta valutando nomi altisonanti che comunque sarebbero “scommesse”, nel senso di calciatori che hanno mostrato potenziale ma devono ancora sbocciare del tutto, vuoi per età o semplicemente per possibilità non ancora colte.

A questo identikit potrebbe corrispondere Mathys Tel, che questa sera giocherà in Slovacchia, con la sua Francia, la semifinale degli Europei Under 21: un bello scontro con la sensazione tedesca Nick Woltemade, e forse una bella occasione per il futuro.

UN GRANDE NOME PER IL CALCIOMERCATO FIORENTINA

Il calciomercato Fiorentina sta davvero valutando la pista Mathys Tel: tra i migliori giovani al mondo tre anni fa secondo The Guardian, nei 25 finalisti dell’European Golden Boy per Tuttosport, nato difensore centrale (fino a cinque-sei anni fa) e poi trasformato in attaccante mobile che può svariare sull’esterno o agire alle spalle di una punta, Tel era in rampa di lancio nel 2022 quando il Bayern Monaco aveva bruciato la concorrenza portandolo all’Allianz Arena. Qui il francese ha fatto bene, ma non benissimo: 16 gol in 69 partite nelle prime due stagioni, ma gli spazi anche per l’arrivo di Harry Kane si sono inesorabilmente ridotti e così a febbraio è finito al Tottenham.

Gli Spurs lo hanno riscattato, anche se il rendimento non è stato straripante; oggi si parla di una cifra di almeno 35 milioni di euro che però è già minore rispetto ai 50 del riscatto concordati tra Bayern e Tottenham, l’età gioca dalla sua parte (20 anni) e la Fiorentina potrebbe essere l’ambiente giusto per riaccendere l’entusiasmo, e fare di Tel (anche se ovviamente con un profili diverso) quello che gli attaccanti citati in precedenza sono stati per la piazza viola. Naturalmente bisognerà provare a convincere il Tottenham, che al momento sembra intenzionato a trattenere il giovane francese; Commisso e Daniele Pradè però possono lavorare per piazzare il colpo.