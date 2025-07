Il calciomercato Fiorentina andrà su Alessandro Zanoli in caso di cessione del titolare. Eric Martel può essere il nuovo regista

Calciomercato Fiorentina News: Eric Martel una diga a centrocampo

Il calciomercato Fiorentina e il nuovo allenatore Stefano Pioli hanno individuato come prossimo ruolo dove intervenire il centrocampo che necessita di un giocatore che prenda le redini della squadra, gestisca il ritmo della gara e dia il via alle azioni offensive della squadra viola.

La dirigenza dei toscani però sta anche cercando di piazzare alcuni giocatori fuori dal progetto o che possono portare una quantità importante di soldi utile per reinvestire nel mercato e mettere a posto i bilanci della squadra che negli ultimi anni ha investito grosse somme per puntare alle competizioni europee.

Il nuovo leader del centrocampo viola potrebbe essere Eric Martel, centrocampista classe 2002 tedesco di proprietà del Colonia con cui ha conquistato la promozione in Bundesliga nell’ultima stagione nella quale ha giocato 31 partite e segnato anche 3 gol, pur giocando come mediano davanti alla difesa.

Il suo valore è di circa 5 milioni ma la richiesta del club tedesco è di circa 10, l’accordo tra le due squadre potrebbe essere raggiunto con una via di mezzo che potrebbe accontentare entrambe le squadre e permettere al giocatore di mettersi alla prova anche in Europa.

Calciomercato Fiorentina News: Alessandro Zanoli sostituisce Dodò

Se il centrocampo potrebbe essere messo a posto, il calciomercato Fiorentina ha individuato i maggiori sacrificabili in difesa, in particolare tra i terzini dove a lasciare potrebbe essere Dodò, brasiliano di ventisei anni che la scorsa stagione è stato protagonista con 6 assist in campionato e una grande presenza in fase offensiva.

Sul giocatore sembravano potessero esserci interessi di numerose squadre che però con l’avanzare delle settimane sono andati a scemare, ora qualche piccola richiesta è rimasta dalla Spagna e dall’Inghilterra ma ancora lontana dai 25 milioni che i viola vorrebbero ottenere.

In caso alla fine la cessione del brasiliano dovrebbe essere completata, a prendere il suo posto sulla fascia destra potrebbe essere il ventiquattrenne Alessandro Zanoli, terzino o esterno destro del Napoli che però in azzurro non avrà spazio e potrebbe cercare fortuna in un club meno competitivo.

La richiesta dei partenopei è vicina ai 10 milioni ma è ritenuta troppo elevata dalla dirigenza della Fiorentina che invece vorrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi personali o di squadra.