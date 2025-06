Il calciomercato Fiorentina sta vedendo il club gigliato molto attivo in entrata, occhio a possibili colpi a sorpresa.

Calciomercato Fiorentina news, pronti rinforzi in tutti i reparti

Il calciomercato Fiorentina è appena cominciato e la società vuole regalare al prossimo allenatore Stefano Pioli una rosa competitiva per fare al meglio sia il campionato che la Conference League e in generale tutte le competizioni. In primo luogo il club ha chiuso gli affari con l’Empoli per Viti e Fazzini, portando due giovani molto interessanti e di grande prospettiva.

Oltre a ciò il club è riuscito a riscattare Gudmundsson dal Genoa e poi molto del mercato del club gigliato è legato al futuro di Moise Kean. L’ex attaccante bianconero ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro e dopo un’annata con numeri piuttosto importanti è finito nel mirino di diversi club, sia italiani che stranieri e si gioca quindi il suo futuro.

In Italia Milan e Napoli monitorano la situazione di Kean ma occhio anche alla Saudi Pro League ed un paio di club sono pronti a pagare la clausola. A riguardo la Fiorentina non può nulla ed è tutto legato alla decisione del giocatore, ma intanto la società non vuole farsi trovare impreparata e valuta anche possibili alternative sul mercato.

Calciomercato Fiorentina news, due nomi per l’attacco e non solo

Il calciomercato Fiorentina come detto è legato al futuro di Moise Kean e il primo nome sul taccuino del club gigliato è quello di Roberto Piccoli, attaccante che il Cagliari ha appena riscattato dall’Atalanta. Il giocatore è il piano B nell’eventualità che Kean accettasse la corte araba e il club sardo valuta il giocatore poco meno di 30 milioni di euro.

Ma non solo Piccoli perché come alternative ci sono anche quelle di Lorenzo Lucca dell’Udinese e Krstovic del Lecce, ma in questi casi molto dipenderà anche dalle scelte altrui. Destinato a restare solo un sogno quello di Francesco Pio Esposito, attaccante che l’Inter vuole blindare e che comunque ha deciso di non cedere a titolo definitivo.

Non solo con la Fiorentina che monitora anche la situazione del centrocampista del Parma Bernabè ed è un profilo che piace molto al club gigliato. Il giocatore piace anche all’Inter ma il Parma non vuole smobilitare e valuta lo spagnolo circa 20 milioni di euro, poi occhio ad altre sorprese ma il calciomercato Fiorentina è molto attivo.