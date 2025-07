Calciomercato Fiorentina news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Beltran e Nzola in partenza 27 luglio 2025

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, NZOLA E BELTRAN IN PARTENZA

La Fiorentina è in piena fase di lavori in corso durante questa finestra di calciomercato estivo. I viola hanno già messo a segno dei colpi in entrata per sistemare l’organico, a disposizione del nuovo allenatore Stefano Pioli, che necessita tuttavia ancora di qualche operazione sia in entrata che in uscita. Ci sono infatti alcuni giocatori che non rientrano nei piani societari.

DIRETTA Fiorentina Carrarese ( risultato finale 2-0): vittoria viola (amichevole, oggi 25 luglio 2025)

I vertici del club stanno lavorando con i loro dirigenti al fine di trovare una nuova sistemazione a questi elementi, destinati alla panchina oppure alla tribuna durante la prossima stagione. In questo elenco c’è senza dubbio il nome di Nanitamo Jonathan Ikoné, che ha passato la seconda parte del 2024/2025 al Como e lo scorso mese era stato accostato al Torino sebbene i granata lo considerino un’alternativa a Ngonge del Napoli.

Calciomercato Fiorentina News / Volpato e Zortea nel mirino, nome nuovo per l'attacco (25 Luglio 2025)

Un altro che potrebbe presto salutare lo Stadio Artemio Franchi è Lucas Beltran, finito nel mirino del River Plate da cui era stato prelevato nel 2003. L’argentino potrebbe dunque tornare a giocare nel suo Paese se la squadra di Buenos Aires dovesse ribussare alla porta della Fiorentina con un’offerta importante e intanto si è mosso un altro club, ovvero il Flamengo.

I brasiliani se lo vorrebbero aggiudicare con una proposta da 12 milioni di euro ma il classe 2001 sarebbe al momento restio ad accettare l’offerta. L’ultimo calciatore che potrebbe infine fare le valigie è M’Bala Nzola, tornato dopo il prestito ai francesi del Lens. Sotto contratto fino al 2027, l’ex punta dello Spezia potrebbe vivere una nuova avventura guidando l’attacco della neo promossa Pisa, che sta avendo problemi nel strappare Giovanni Simeone al Napoli.

DIRETTA/ Fiorentina Grosseto (risultato finale 3-0): Bianco cala il tris! (oggi 24 luglio 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, SEGUITO ZORTEA DEL CAGLIARI

Il calciomercato Fiorentina sembrerebbe aver individuato un suo obiettivo in un calciatore sotto contratto con il Cagliari. Stiamo parlando di Nadir Zortea, centrocampista che potrebbe dunque lasciare la Sardegna nel prossimo futuro nonostante un contratto ancora valido almeno fino al 30 giugno del 2028. Il ventiseienne è reduce da sei reti e due assist firmati nel corso della passata stagione con gli isolani, che lo hanno impiegato in trentasette occasioni.

Secondo le indiscrezioni, i gigliati potrebbero prelevarlo con la formula del prestito con obbligo di riscatto così da completare un’operazione in entrata da circa otto milioni di euro. I viola, però, non hanno fretta e sono disposti ad aspettare anche l’ultima parte della finestra di mercato così che i rossoblu abbassino il prezzo fissato per il cartellino del giocatore.