CALCIOMERCATO FIORENTINA, PASSI AVANTI PER PICCOLI

Il calciomercato Fiorentina vuole portarsi avanti. L’addio di Moise Kean potrebbe concretizzarsi davvero, soprattuto entro il 15 luglio ovvero la scadenza della clausola rescissoria da 52 milioni. Il Napoli si è fatto avanti e non è da escludere che possa sborsare la cifra richiesta.

Per questo motivo i Viola sono intenzionati a tutelarsi con Roberto Piccoli, centravanti riscattato dal Cagliari per 12 milioni dall’Atalanta. Naturalmente il prezzo ora è lievitato intorno ai 30 milioni, una cifra che può essere coperta dai 52 di Kean.

Piccoli non è seguito però solo dai toscani e per questo, stando a quanto riporta La Nazione, la Fiorentina ha già contattato gli agenti del centravanti per avvisarli che il loro assistito sarebbe il primo nome in caso di addio di Kean.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, BERNABÉ IN REGIA

Il calciomercato Fiorentina non si limita all’attacco, ma deve trovare una soluzione anche a centrocampo. ai toscani manca un regista è il primo nome è stato quello di Bennacer, ma ultimamente il giocatore del Milan è sceso nelle gerarchie.

Ora a prendere il sopravvento sul taccuino dei dirigenti della Fiorentina è Bernabé del Parma che avrebbe già detto di sì al trasferimento. Manca ancora però il via libera da parte dei crociati che non vorrebbero cedere sia lui che Leoni nel giro di una sola sessione di calciomercato, almeno non prima di avere i sostituti.

Il numero dei nuovi centrocampisti potrebbe salire se dovesse partire Rolando Mandragora. Il calciatore si è contraddistinto con ben 9 gol in questa stagione tra campionato e Conference League: il Betis ha offerto 6 milioni, i Viola ne chiedono di più.