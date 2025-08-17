Calciomercato Fiorentina news: la punta del Cagliari è un obiettivo dei Viola. L'argentino in standby, il francese piace molto in Brasile (17 agosto 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, AFFARI COL CAGLIARI

Il calciomercato Fiorentina continua a parlare con il Cagliari per diverse situazioni in bilico. Roberto Piccoli piace parecchio alla società gigliata, ma è anche vero che i sardi non vorrebbero cederlo proprio ad una settimana dall’inizio del campionato.

Roberto ha già timbrato il cartellino in Coppa Italia nel match termina 1-1 e poi vinto ai rigori con la Virtus Entella. Per lui c’è una valutazione intorno ai 30 milioni, una cifra alta per i toscani che comunque hanno già la punta titolare ovvero Kean.

Il Cagliari però potrebbe comunque portare a termine un’operazione dalla Fiorentina ovvero Fortini. Dopo l’ottimo prestito alla Juve Stabia, i sardi potrebbero essere il nuovo club del giocatore che si giocherà il posto con Gabriele Zappa.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, NO ALL’ATALANTA PER GOSENS

Il calciomercato Fiorentina sta gestendo anche diverse situazioni in uscita. In primis ha rifiutato i 12 milioni offerti dall’Atalanta per Gosens, elemento fondamentale dei Viola che non partirà in questa sessione estiva di mercato.

Ora si cercherà una soluzione per Beltran e Ikoné. L’argentino ha rifiutato ogni proposta, sia dal calcio sudamericano (Flamengo su tutte) sia dalla Russia con Zenit, CSKA e Spartak con un’offerta al giocatore di 3 milioni a stagione.

Per quanto riguarda invece Ikone, la metà stagione passata al Como lo aveva proiettato verso una permanenza in Serie A con alcuni club interessanti, ma nelle ultime ore sono i brasiliani del Vasco da Gama a farsi avanti seriamene per il francese.