Calciomercato Fiorentina news: l'attaccante del Cagliari sarebbe il rinforzo ideale per Pioli. Contatti con il Monaco per Ilenikhena (19 agosto 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTIN, ALL IN SU PICCOLI

Il calciomercato Fiorentina insiste per Roberto Piccoli. Stefano Pioli vuole un attacco da top e per farlo c’è bisogno di un altro tassello con l’attuale centravanti del Cagliari che andrebbe ad aggiungersi ad un reparto offensivo di qualità composto da Kean, Dzeko e Gudmundsson.

Calciomercato Fiorentina News/ Pioli chiama Gasperini per un big, ma il tempo stringe! (oggi 18 agosto 2025)

I sardi sono fermi sulla loro posizione ovvero che ci vorrà un’offerta da 30/35 milioni per liberare il classe 2001, reduce dalla sua prima stagione in Serie A in doppi cifra dopo anni di prestiti tra Spezia, Genoa, Verona, Empoli e Lecce.

L’idea della società è quella di acquistarlo a titolo definitivo, ma con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Chi lascerà numericamente il posto al centravanti di Bergamo è Lucas Beltran, a cui però va trovata una sistemazione dopo i no a Brasile e Russia.

Calciomercato Fiorentina news/ Piccoli idea per l'attacco. Beltran e Ikoné verso la cessione (17 agosto 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, NO A PELLEGRINI

Il calciomercato Fiorentina tiene aperte altre piste come quelle che porta a George Ilenikhena. Classe 2006 del Monaco, l’attaccante ha disputato 23 presenze lo scorso anno in campionato più ulteriori 37 con 8 gol all’Anversa appena 18enne.

Il 19enne è un calciatore di grande talento e i VIola ci stanno lavorando da giorni, avviando i primi contatti con il club monegasco, sperando di strapparlo al club del Principato in prestito con diritto di riscatto. Seguiranno aggiornamenti.

Da escludere invece la pista che porta a Lorenzo Pellegrini della Roma. Sebbene non sia sicuro di restare nella Capitale, Alfredo Pedullà di Sportitalia ha spiegato come la Fiorentina in ogni caso non è interessata all’ex Sassuolo.

Calciomercato Fiorentina News/ Al lavoro per un esterno ed un giovane olandese (15 agosto 2025)