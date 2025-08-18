Calciomercato Fiorentina News: i viola puntano ancora Lorenzo Pellegrini, da vedere se possa trattarsi di una trattativa realmente concreta.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: PAZZA IDEA PELLEGRINI

C’è una notizia che riguarda il calciomercato Fiorentina che a dire il vero non è nuovissima: dell’interesse della società viola per Lorenzo Pellegrini si era già parlato, ma è chiaro che si tratta di quelle indiscrezioni che appaiono sempre sorprendenti, non per forza campate per aria ma di difficile realizzazione.

Dopo tutto Lorenzo Pellegrini è un calciatore legatissimo alla Roma: originario della capitale, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, tornato a Trigoria dopo l’esperienza nel Sassuolo per essere un elemento fondamentale di una squadra che ha vinto la Conference League e raggiunto la finale di Europa League.

Eppure, come riporta Lady Radio, il matrimonio con la Fiorentina si potrebbe davvero realizzare: attualmente il calciatore è ai box, sta recuperando da un infortunio e Gian Piero Gasperini non lo avrà a disposizione per l’esordio in campionato contro il Bologna, in più naturalmente non ha potuto testarlo nelle amichevoli estive e questo potrebbe influire sulla decisione.

Aggiungiamoci che la Roma comunque si trova sempre nella posizione di dover stare attenta ai bilanci, il che significa plusvalenze da realizzare e tesoretti da far entrare; ecco allora che Lorenzo Pellegrini alla Fiorentina, per quanto “strano”, si può concretizzare.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, PER PELLEGRINI IL TEMPO STRINGE

A corroborare il sogno del calciomercato Fiorentina di portare Lorenzo Pellegrini all’Artemio Franchi c’è anche il fatto che il cartellino del calciatore scade nel 2026, e dunque la Roma deve prendere una decisione: è vero che oggi i giallorossi hanno un allenatore nuovo, ma negli ultimi tempi si era verificato qualche attrito tra l’ex capitano e l’ambiente romanista, niente di clamoroso ma comunque alcune frizioni che ci avevano detto come il rapporto potesse allentarsi, magari logorato dalle troppe pressioni su un ragazzo della città che ha davanti a sé paragoni giganteschi e non raggiungibili (si parla ovviamente di Totti e De Rossi).

Detto questo, al momento Pellegrini rimane un calciatore della Roma e per la Fiorentina il tempo stringe, perché ormai alla chiusura del calciomercato manca poco e questa sarebbe una trattativa molto complessa; l’occasione esisterebbe, nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli uno come Pellegrini potrebbe anche essere riportato al ruolo di mediano davanti alla difesa o in alternativa agire da trequartista centrale, mentre in un eventuale 4-3-3 potrebbe agilmente fare la mezzala.

Dal punto di vista tecnico la Fiorentina avrebbe bisogno di un calciatore simile per elevare il tasso tecnico della squadra, qualora arrivi un’offerta la palla passerà alla Roma che dovrà decidere se effettivamente sedersi al tavolo oppure blindare il suo calciatore, sullo sfondo l’interesse dell’Inter per Manu Kone che potrebbe incidere su questa operazione.