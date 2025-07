Calciomercato Fiorentina, tutto legato al futuro di Kean

Moise Kean tiene in bilico il calciomercato Fiorentina. Poche ore, ed entro il 15 Luglio, e sapremo se qualche club pagherà la clausola di 52 milioni di euro dell’attaccante gigliato o se il calciatore resterà alla corte di Stefano Pioli. In tal caso la società viola lavorerà con il giocatore per blindarlo con un rinnovo di contratto e la chance di togliere la clausola.

Con l’arrivo di Dzeko e con la conferma di Kean serve una seconda punta e continua ad esserci il nome di Sebastiano Esposito. L’attaccante è vicino al Cagliari per 7 milioni di euro ma occhio a possibili ribaltoni e non è escluso che potrebbero esserci novità già dalle prossime ore ma la formazione toscana non vuole farsi trovare impreparata.

La Fiorentina pensa anche al francese Thauvin dell’Udinese, nome che piace molto sia a Pioli che a dirigenza e potrebbe muoversi per circa 10-12 milioni di euro. Visto la probabile partenza di Lucca i friulani vorrebbero blindarlo ma occhio a questa situazione e la squadra viola lavora per rinforzare più reparti.

Calciomercato Fiorentina, si lavora ai rinnovi e non solo: le ultime di mercato

Il calciomercato Fiorentina vede il club toscano impegnato su più fronti ed uno riguarda la situazione legata ai rinnovi di alcuni giocatori. Nello specifico la società vorrebbe blindare Mandragora e le parti sono molto vicine al rinnovo mentre più difficile la strada che porta a Dodò e in quel caso le parti stanno lavorando ad un accordo.

Il laterale brasiliano piace anche ad Inter e Juventus ma il club toscano vuole provare a rinnovargli il contratto, le parti non sono cosi vicine ma si lavora ad un accordo. Pioli intanto chiede un regista e al momento la società sembrerebbe aver chiuso all’opzione Bennacer, giocatore con un ingaggio alto e che non stuzzica particolarmente la dirigenza.

Pioli era intrigato dall’opzione Asllani ma l’Inter valuta il centrocampista 18 milioni di euro e non vuole assolutamente fare sconti per il suo cartellino, come alternativa occhio a Bernabè del Parma, profilo giovane e con grandi margini di crescita, parliamo di una possibilità davvero molto concreta.