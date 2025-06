CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, PIOLI E’ IN POLE POSITION

Il calciomercato Fiorentina deve ancora definirsi per bene aspettando di capire quale sarà il nuovo allenatore per la stagione 2025/2026. Le dimissioni improvvise di Raffaele Palladino hanno colto un po’ tutti di sorpresa e adesso i dirigenti del club toscano stanno lavorando per tesserare un allenatore esperto con cui affrontare in maniera competitiva tutte le manifestazioni a cui la prima squadra potrà partecipare nella nuova annata calcistica, ovvero Serie A, Coppa Italia e Conference League. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il profilo più caldo in questo senso sarebbe quello di Stefano Pioli, adesso alla guida degli arabi dell’Al-Nassr.

L’eliminazione dalla Champions League asiatica in semifinale per mano dei giapponesi del Kawasaki Frontale aveva già aperto le porte ad un possibile addio dell’ex milanista Pioli che potrebbe ora lasciare così come sta facendo pure Cristiano Ronaldo, deciso invece a farsi tesserare da una squadra che partecipi al Mondiale per Club 2025. Stando a La Nazione, Pioli sarebbe vicinissimo a percepire un ingaggio da 3 milioni di euro all’anno firmando un contratto valido per i prossimi tre anni. Il cinquantanovenne nato a Parma starebbe battendo la concorrenza dei colleghi Thiago Motta, ad un passo dall’Atalanta nonostante l’avventura negativa con la Juventus, e Domenico Tedesco, rimasto senza squadra dopo l’esperienza con la Nazionale belga.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, PARISI PER LA LAZIO DI SARRI

La posizione dell’allenatore non è però l’unica che interessa il calciomercato Fiorentina in questi primi giorni di giugno antecedenti l’inizio ufficiale della sessione di trattative estiva. In casa viola si punta infatti anche a consolidare la posizione di alcuni calciatori il cui futuro appare ancora in bilico ed i rumors più recenti raccontano del possibile addio a Firenze di Fabiano Parisi. Il ventiquattrenne ha lasciato l’Empoli nel 2023 per trasferirsi al Franchi ed ha un contratto valido fino al giugno del 2028.

Sulle tracce del terzino sinistro Parisi starebbe tuttavia piombando la Lazio, decisa a regalare al tecnico Maurizio Sarri un rinforzo a lui gradito. L’allenatore toscano ha seguito anche in passato con grande interesse il rendimento di Parisi e poter contare su di lui sarebbe un aspetto importante in funzione della sua seconda esperienza laziale. I capitolini potrebbero dunque tentare di intavolare uno scambio con Pellegrini al fine di portare Parisi nella Capitale.