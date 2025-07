Calciomercato Fiorentina News: i viola stanno pensando a Davide Calabria, rimasto svincolato dal Bologna e fedelissimo di Stefano Pioli.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: PIOLI VUOLE UN FEDELISSIMO!

Il calciomercato Fiorentina si muove per uno svincolato: si tratta di Davide Calabria, e la sua firma sarebbe un’esplicita richiesta di Stefano Pioli. Come noto, il parmense sarà il nuovo allenatore della squadra viola: per lui si tratta di un ritorno, e sarebbe anche così il lavorare insieme a Calabria.

Calciomercato Fiorentina News/ Due colpi da 90: un ex Napoli in attacco e lo svedese dello United in difesa!

Il quale, quando Pioli ha preso il posto di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan (era il 2019), era già uno stabile elemento della prima squadra: aveva esordito con Filippo Inzaghi, ma il primo a dargli reale fiducia era stato Vincenzo Montella nel 2016-2017, con 12 presenze in Serie A, prima che Gennaro Gattuso lo rendesse un titolare.

Calciomercato Fiorentina News/ Il Napoli pensa a Kean, un Esposito per sostituirlo (2 luglio 2025)

Con Pioli, Calabria è diventato un fedelissimo: ha vinto lo scudetto da vice capitano e poi si è preso la fascia con l’addio di Alessio Romagnoli, è stato padrone della fascia destra fino a che lo scorso anno sono forse accadute cose extra campo che gli hanno fatto perdere la fiducia dell’ambiente, portando addirittura alla cessione al Bologna nel mese di febbraio.

La rivincita di Calabria è stata freddissima: vittoria della Coppa Italia proprio battendo il Milan in finale, ma questo non gli è bastato per conservare il posto in squadra: i felsinei, dopo soli sei mesi, lo hanno lasciato senza contratto.

Calciomercato Fiorentina News/ Un big verso la cessione, si punta forte su Esposito dell'Inter!

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, CALABRIA, UN’OCCASIONE PER LA VIOLA

Ecco allora che il calciomercato Fiorentina potrebbe realmente puntare su Davide Calabria. Negli ultimi anni i problemi fisici di Dodò hanno costretto i viola a schierare a volte Fabiano Parisi come terzino destro, e in generale in quel ruolo la squadra è sempre parsa abbastanza scoperta. Raffaele Palladino ha provato a ovviare al problema con il 3-4-2-1, ma è chiaro che sulle corsie laterali il calciomercato Fiorentina abbia bisogno di operare in qualche modo, anche perché le voci su una cessione di Dodò si fanno sempre più diffuse. Portare Calabria nella rosa potrebbe essere un’operazione slegata dall’addio del brasiliano, i due si potrebbero alternare visti anche gli impegni in Conference League (se saranno superati i preliminari).

La cosa potrebbe funzionare su tutti i piani, perché Pioli avrebbe a disposizione un giocatore che ben conosce sul lato tecnico e umano, avendoci lavorato per quasi cinque anni, mentre Calabria con un allenatore che ha sempre dimostrato di stimarlo avrebbe l’occasione per riprendere quota, magari anche in chiave nazionale dove non è mai stato troppo considerato (appena 7 presenze, l’ultima delle quali a giugno di tre anni fa). Insomma, parrebbe un matrimonio di calciomercato che metterebbe d’accordo tutti ma anche altre squadre stanno valutando la possibilità di firmare Calabria.