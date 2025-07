CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: ECCO IL REGISTA!

Non è un segreto che il calciomercato Fiorentina sia alla ricerca di un mediano, possibilmente un calciatore che sappia far uscire la palla con i tempi giusti aumentando la qualità della manovra: si è parlato ampiamente di Simon Sohm sul quale il Parma fa muro, ci sarebbe un altro profilo molto vicino alla squadra viola.

Certamente Adrian Bernabè sarebbe il primo sulla lista di Stefano Pioli, ma è anche vero che lo spagnolo ha già fatto sapere di voler rimanere in gialloblu e allora, come dicevamo ieri riferito all’Inter, la Fiorentina potrebbe lanciarsi concretamente su Kristjan Asllani.

Abbiamo detto che l’albanese è in uscita dai nerazzurri, nonostante le quattro partite da titolare che Cristian Chivu gli ha concesso al Mondiale per Club: l’allenatore rumeno sembra aver capito che non è Asllani il giocatore giusto per affiancare Nicolò Barella (ed eventualmente Hakan Calhanoglu) e dunque si sta rivolgendo altrove.

Asllani dal canto suo preferirebbe di gran lunga la soluzione in Serie A e per questo motivo sta rifiutando le proposte dall’estero, per esempio quella del Betis Siviglia che dopo la finale di Conference League vuole migliorare ancor più una rosa che ha dimostrato competitività.

ASLLANI ALLA FIORENTINA, LA SITUAZIONE

Ecco allora che il calciomercato Fiorentina potrebbe realmente puntare su Kristjan Asllani: classe 2002, calciatore che con Pioli potrebbe fare quel salto di qualità che la maturazione ad Empoli aveva fatto intuire, ma che nell’Inter è stato ritardato dal fatto di aver giocato poco, vuoi perché non ancora pronto o perché, soprattutto nelle ultime stagioni, l’esplosione di Calhanoglu come regista, in una squadra capace di arrivare in fondo a ogni competizione, gli ha inevitabilmente tolto spazio. Asllani si separerà dall’Inter, la Fiorentina è pronta ad approfittarne: il prezzo è di 15 milioni di euro.

Cifra abbordabile per la società viola, che comunque tiene monitorati altri calciatori: di Sohm abbiamo parlato ma i due potrebbero anche essere complementari e non necessariamente alternativi, la pista fuori dall’Italia conduce a Hugo Larsson ma qui bisogna registrare come l’Eintracht Francoforte abbia ben poche intenzioni di venire incontro alle richieste della Fiorentina. Per il momento quindi Asllani rimane il principale candidato a vestire la maglia dei gigliati: l’Inter dal canto suo può monetizzare dalla cessione del centrocampista albanese e ritoccare qualche ruolo in cui ha bisogno (la difesa), un’operazione che sulla carta metterebbe d’accordo tutte le parti in causa ma adesso bisognerà valutare se andrà davvero in porto.