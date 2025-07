Calciomercato Fiorentina News: Hans Nicolussi Caviglia può ritrovare Fagioli in maglia viola

I viola sono alla ricerca di giocatori che vadano ad alzare il livello del loro centrocampo che dalla scorsa stagione perderà diversi interpreti e che nella prossima sotto la guida di Stefano Pioli avrà un ruolo ancora più importante per i suoi compiti difensivi e di costruzione del gioco. Il calciomercato Fiorentina sta quindi valutando diversi profili mentre però deve riuscire a tenere alla larga le possibili offerte delle squadre interessate nei confronti del proprio bomber che però fino alla fine della prossima settimana avrà ancora una clausola rescissoria da 52 milioni che potrà essere esercitata.

Il giocatore individuato da Daniele Pradè come migliore per guidare la linea mediana e per essere il nuovo regista della squadra è Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista venticinquenne di proprietà del Venezia che lo scorso anno è stato uno dei migliori della stagione dei lagunari. Il regista è stato un obiettivo di mercato di moltissime squadre di Serie A in particolare dell’Inter che lo avrebbe voluto al posto di Asllani, ma anche di Bologna, Lazio e Milan da quando sulla panchina siede Massimiliano Allegri, allenatore che lo ha lanciato alla Juventus.

Calciomercato Fiorentina News: la garra di Pablo Maffeo al posto di Dodo

Un cambio poi il calciomercato Fiorentina potrebbe farlo nel ruolo del terzino destro dove Dodo sembra essere destinato a lasciare per andare a giocare in una squadra più blasonata, il terzino brasiliano arriva dalla sua migliore stagione giocata come esterno di centrocampo e per questo può essere un obiettivo dell’Inter in caso di cessione di Dumfries. Oltre ai nerazzurri anche il Milan ha messo l’ex Shaktar Donetsk nel mirino in caso non riesca a raggiungere l’accordo con Duoé per affidargli il ruolo da titolare della fascia destra che da diverso tempo non ha un proprietario di valore.

Con la cessione del terzino brasiliano la dirigenza viola andrebbe a contattare il Mallorca per capire la fattibilità di acquistare Pablo Maffeo, argentino di ventisette anni che nella sua carriera è passato anche nell’Academy del Manchester City. Il giocatore è stato al centro in diverse occasioni di vicende e litigi extracalcistici, il più famoso dei quali contro l’ex numero 10 del Barcellona Lionel Messi o l’ultimo nella mega rissa contro il Real Madrid nella semifinale della Supercoppa spagnola giocata a Riyadh, la richiesta fatta dal club spagnolo è di 5 milioni ma occhio all’interessamento del Nottingham Forest.