CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Più Lo Celso che Luis Alberto, Milenkovic può restare

Calciomercato Fiorentina news, più Lo Celso che Luis Alberto

La Fiorentina ha sin qui portato avanti una campagna di calciomercato davvero entusiasmante con diversi nuovi elementi utili per potenziare l’organico a disposizione di mister Vincenzo Italiano. I dirigenti del club viola non sembrano però affatto intenzionati a fermarsi e l’intenzione sarebbe adesso quella di sistemare anche il centrocampo dove il nome più desiderato è quello di Luis Alberto, di proprietà della Lazio.

Diretta/ Fiorentina Olginatese Sanvitese (risultati finali 7-0, 6-0): dominio Viola!

La richiesta dei biancocelesti da minimo 30 milioni di euro per convincersi a lasciarlo partire ha tuttavia frenato la trattativa ed i toscani hanno già cominciato a guardarsi attorno in cerca di alternative. Secondo le indiscrezioni più recenti, il profilo che potrebbe fare al caso della Fiorentina è quello di Giovani Lo Celso, sotto contratto con il Tottenham fino al giugno del 2025. Partito in prestito per giocare con il Villarreal da gennaio al termine della stagione, Lo Celso potrebbe anche decidere di trasferirsi in una squadra che gli offra delle garanzie riguardo al suo impiego in campo e la richiesta per il suo cartellino sarebbe di 20 milioni di euro, cifra che i viola puntano comunque ad abbassare.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Napoli su Milenkovic ma Italiano se lo tiene stretto

Calciomercato Fiorentina news, Milenkovic potrebbe anche restare

Detto del centrocampo, in casa Fiorentina si ragiona anche sulla posizione del difensore Nikola Milenkovic in questa sessione di calciomercato estivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i toscani sono ancora in attesa di offerte ufficiali per il calciatore che era stato accostato all’Inter, al Milan, al Napoli ed alla Juventus. In scadenza di contratto al termine della stagione che sta per cominciare, ovvero nel giugno del 2023, Milenkovic potrebbe anche rinnovare con la Fiorentina dove il dirigente Joe Barone sarebbe pronto ad offrirgli un prolungamento per quattro anni.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Dodò ormai ad un passo, Jovic e Gollini si presentano

