Calciomercato Fiorentina News: muscoli a centrocampo con Valentin Atangana

La programmazione della stagione viola sembra essere ancora in ritardo in questo momento dell’anno visto che dopo le dimissioni di Palladino sono stati sondati diversi nomi senza però concludere nessuna trattativa, ora il nome che sembra più vicino è quello di Stefano Pioli con però Farioli e De Rossi che rimangono attenti. Il calciomercato Fiorentina rimane quindi in attesa di sapere quali saranno le necessità e le richieste del nuovo allenatore prima di poter completare i possibili acquisti, rimangono però alcune necessità della rosa che saranno da colmare nonostante in qualsiasi caso.

La prima è sicuramente quella a centrocampo dove rispetto a questa stagione la rosa dovrà fare a meno di Adli, Folorunsho e Bove che non verranno riscattati e torneranno nelle loro rispettive squadre, Fagioli, Mandragora e se confermato anche Cataldi avranno un ruolo importante ma servirà un’alternativa di livello dalla panchina. Il nome del calciomercato Fiorentina scelto è quello di Valentin Atangana, classe 2005 francese di proprietà dello Stade Reims, una delle retrocesse in Ligue 2, è un centrocampista muscolare che ha giocato 34 partite e che proprio per la stagione passata potrebbe vedere il suo prezzo scendere sotto i 10 milioni.

Calciomercato Fiorentina News: Fabiano Parisi a Roma e Adam Marusic a Firenze

Se il calciomercato Fiorentina per gli acquisti è strettamente legato al tecnico che prenderà in carico la squadra, le cessioni potrebbero comunque essere concluse e tra tutte una delle possibili è quella di Fabiano Parisi che vorrebbe avere più spazio che però il riscatto di Gosens gli toglie. Il giocatore piace alla Lazio e a Maurizio Sarri sia perché potrebbe essere il sostituto di Nuno Tavares in caso di cessione, sia perché può giocare anche sulla fascia destra, per concludere la trattativa però i viola hanno chiesto ai biancocelesti di inserire il cartellino di Adam Marusic.

Il montenegrino se dovesse arrivare a vestire la maglia della Fiorentina potrebbe essere un ottimo sostituto per entrambi gli esterni titolari, Gosens e Dodo oltre che poter essere impiegato come braccetto di una difesa a 3 in caso di necessità, con il ritorno di Sarri poi potrebbe anche perdere il suo posto da titolare in favore di Lazzari. La cessione quindi potrebbe essere portata a termine indipendentemente dalla trattativa per Parisi ma sicuramente il suo possibile arrivo a Firenze spingerebbe ancora di più il terzino ex Empoli a spingere per la cessione.