Dopo la buona stagione appena conclusa con la qualificazione in Europa e l’eliminazione in semifinale di Conference League, i viola vogliono cercare di migliorarsi il prossimo anno cercando di portare a casa la coppa europea che negli ultimi tre anni hanno inseguito senza però mai vincere.

Il calciomercato Fiorentina è in attesa dell’arrivo del suo allenatore, Stefano Pioli, e nel frattempo sta trattando alcune cessioni importanti che poi andrebbero a finanziare le altre operazioni in entrata che si cercherà di concludere e quelle già ufficializzate.

I viola infatti hanno già raggiunto l’accordo per tre acquisti in questo inizio di sessione estiva, il primo è il riscatto di Nicolò Fagioli, obbligatorio dopo il raggiungimento di una delle competizioni europee, il secondo è quello a parametro zero di Edin Dzeko, che porterà esperienza e gol, e il terzo quello di Jacopo Fazzini che arriverà per giocare come trequartista alle spalle dell’attaccante.

Vicino alla cessione c’è poi Matias Moreno, difensore argentino di ventuno anni che quest’anno ha giocato solamente 4 partite e che potrebbe essere girato in prestito all’Espanyol o al Levante.

L’operazione importante del calciomercato Fiorentina invece potrebbe essere la cessione di Moise Kean, l’attaccante venticinquenne ha giocato la sua migliore stagione in carriera con 19 gol e 3 assist in 32 partite in Serie A, a cui bisogna poi aggiungere quelli in Conference League e in Coppa Italia. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 52 milioni che dovrebbe essere esercitata dal club dell’Arabia Saudita Al Qadsiah, arrivato quarto nella Saudi Pro League nella sua prima stagione dopo la promozione, l’ex Juventus andrebbe a guadagnare 15 milioni a stagione per i prossimi 3 anni.

I viola stanno aspettando l’offerta tanto che hanno già identificato il potenziale sostituto come ruolo da titolare, la scelta di Daniele Pradè è ricaduta su Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 che il Cagliari ha appena riscattato per 12 milioni dopo una stagione da 10 gol e 3 assist in 37 presenze. I sardi non vorrebbero cedere la loro punta ma per un’offerta tra i 20 e i 25 milioni sarebbero disposti a privarsi del loro attaccante ottenendo così una cifra importante da poter reinvestire nel mercato, in caso positivo poi il nuovo tecnico dovrà scegliere se far partire dal primo minuto l’esperto bosniaco o l’ex atalantino.