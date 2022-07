CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Pulgar e Rasmussen vicinissimi all’addio ai viola

Calciomercato Fiorentina news, Pulgar e Rasmussen vicini all’addio

La Fiorentina si è mossa parecchio all’inizio di questa finestra di calciomercato estivo cercando rinforzi utili per l’organico di mister Vincenzo Italiano in vista della nuova stagione che sta per cominciare. Tuttavia, i dirigenti della società viola devono anche ragionare sulle cessioni di alcuni calciatori che non rientrano nei piani del club e dell’allenatore, trovando loro una nuova sistemazione così da poter pure risparmiare sugli ingaggi.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Milenkovic per arrivare a Lo Celso, retroscena Iniesta

Due giocatori per i quali si attende l’ufficialità dell’addio alla Fiorentina sono Erick Pulgar e Jacob Rasmussen. Il cileno è volato in Brasile dove firmerà con il Flamengo, squadra di Rio de Janeiro dove è già approdato il connazionale Arturo Vidal dopo aver lasciato l’Inter nelle scorse settimane. Il secondo, come rivelato da Firenzeviola.it, è invece ad un passo dal Feyenoord e ritornerà dunque in Olanda dopo aver giocato in prestito con il Vitesse.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ La deadline per Milenkovic, J. Galan tramite Dragowski

Calciomercato Fiorentina news: Ranieri, Dragowski e Kokorin in partenza

Detto di Pulgar e Rasmussen, ci sono altri tre calciatori che dovrebbero essere ceduti dalla Fiorentina in questa finestra estiva di calciomercato e che non sono partiti con il resto della squadra per la seconda parte del ritiro prestagionale. Uno di questi è il portiere Dragowski, il quale viene dato da tempo nel mirino dello Spezia nell’ottica di rimpiazzare Provedel, destinato alla Lazio. Il russo Kokorin, che sembrava vicini all’addio già a gennaio, ha dichiarato a RIA Novosti: “Mi hanno detto di allenarmi a parte perché ho avuto un lungo stop e non sono ancora pronto per lavorare con il gruppo. Sto bene adesso. Notizie sulla risoluzione del contratto data dai media russi? Lo vedo sempre solo sulla stampa.” Infine discorso simile per il ventitreenne Luca Ranieri, accostato alla Salernitana.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ I viola incontrano Ramadani per Milenkovic e Bajrami

© RIPRODUZIONE RISERVATA