Calciomercato Fiorentina News/ Retegui primo nome per l’attacco, seguito un giovane rumeno (22 giugno 2023)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: RETEGUI IN POLE PER L’ATTACCO

Il calciomercato Fiorentina deve sciogliere alcuni nodi: accertato che, salvo scossoni, Vincenzo Italiano resterà l’allenatore (sarebbe potuto andare al Napoli, che poi ha scelto Rudi Garcia), adesso si lavora per consegnare al tecnico una squadra che potrebbe anche finire a giocare in Conference League – qualora la Juventus venisse esclusa – e che al netto di questo dovrà confermare una stagione tutto sommato positiva, nella quale ha raggiunto due finali perdendole poi sul filo di lana. In attacco qualcosa si muoverà: difficile che restino sia Arthur Cabral che Luka Jovic, uno dei due lascerà la Fiorentina e, nell’attesa di scoprire chi sarà, i viola puntano ovviamente un sostituto che possa essere all’altezza del campionato di Serie A.

In pole position ci sarebbe Mateo Retegui: l’italo-argentino, convocato a sorpresa da Roberto Mancini in nazionale (dove potrebbe realmente essere la prima punta titolare nelle prossime uscite, del resto lo è già stato), arriverebbe dal Tigre, portandosi dietro tanto hype ma anche qualche dubbio circa la sua immediata adattabilità. Anche per questo naturalmente restano vive le alternative: quella più economica conduce a Marko Arnautovic sul quale si è spento l’interesse del Milan – dopo l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara – quella più dispendiosa porta a Boulaye Dia, rivelazione con la maglia della Salernitana ma per il quale la Fiorentina dovrebbe spendere una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Staremo a vedere…

SI PUNTA UN GIOVANE RUMENO

Interessata anche ai giovani, la Fiorentina sul calciomercato starebbe puntando un esterno offensivo rumeno. Si tratta di Octavian Popescu: classe 2002 – ma nato il 27 dicembre, quindi ha ancora 20 anni – gioca nello Steaua Bucarest (oggi conosciuto come FCSB) che lo portato nella capitale tre anni fa, di fatto dandogli subito la chance di misurarsi in prima squadra. Nella stagione appena conclusa Popescu ha messo insieme 49 presenze, 4 gol e 7 assist contando tutte le competizioni; gioca prevalentemente a sinistra a piede invertito, e per la Fiorentina potrebbe rappresentare una valida alternativa ai tanti esterni nella rosa di Vincenzo Italiano, aspettando di scoprire se uno tra Christian Kouamé, Jonathan Ikoné, Riccardo Saponara o Riccardo Sottil lascerà.

Popescu sta giocando gli Europei Under 21, e la Fiorentina vorrebbe valutarne il rendimento nel torneo: l’esordio non è stato dei migliori, la Romania (che gioca in casa le partite del girone) ha perso 3-0 contro la Spagna. Popescu è partito titolare, appunto come laterale alto a sinistra, ed è stato sostituito dopo 65 minuti, quando la Roja aveva appena segnato il secondo gol; la Romania ha altre due gare per evitare l’eliminazione e provare a prendersi i quarti di finale, i viola cercheranno in queste due sfide di intuire se Octavian Popescu possa essere l’elemento giusto per rinforzare il reparto offensivo sugli esterni o ci si debba riferire a una soluzione magari più dispendiosa ma che rappresenti un giocatore già pronto a esibirsi nella nostra Serie A.











