Il nuovo obiettivo del calciomercato Fiorentina è Nelson Deossa, il suo arrivo è però legato alla cessione di Amir Richardson

Calciomercato Fiorentina News: Amir Richardson futuro lontano dall’Italia

Gli obiettivi di questo calciomercato Fiorentina potrebbero cambiare da un momento all’altro in caso qualche squadra decida di pagare i 52 milioni della clausola rescissoria di Moise Kean, possibilità sempre viva ma che ora sembra essere lontana visto che l’unica squadra interessata è stato l’Al Qadisiyya che però ora si è spostato su Retegui.

I viola quindi si stanno concentrando principalmente sulla difesa e sul centrocampo e soprattutto sui giocatori che potrebbero lasciare per fare cassa o perché non ritenuti più importanti per la prossima stagione.

Uno dei ruoli dove potrebbero esserci maggiori movimenti è il centrocampo dove diverse squadre si sono mostrate interessate per Mandragora, che però i viola vorrebbero mantenere come perno e capitano della squadra anche con il cambio di guida tecnica.

Un’altra uscita possibile è quella di Amir Richardson che non è riuscito a trovare molto spazio in questa stagione, per il ventitreenne si sono detti interessati il Real Betis e il Newcastle che propongono un prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni, soluzione che la Fiorentina gradirebbe solo a metà preferendo un trasferimento a titolo definitivo.

Calciomercato Fiorentina News: Nelson Deossa nuovo mediano per Pioli

Con l’eventuale cessione di un giocatore in quella zona di campo il calciomercato Fiorentina potrebbe buttarsi per tentare l’acquisto di un giocatore che è riuscito a mettersi in mostra in questa prima edizione del Mondiale per Club, dove come mediano è riuscito a segnare anche un gol.

Il giocatore è Nelson Deossa, venticinquenne colombiano di proprietà del Monterrey e che con un’offerta inferiore ai 10 milioni potrebbe essere acquistato, anche per la sua possibile volontà di mettersi alla prova in campionati più competitivi e in un calcio di maggior livello come quello europeo.

Per la difesa invece si valuteranno eventuali offerte per Dodo che fino a qualche settimana fa sembrava essere uno degli obiettivi di mercato principale per diverse squadre ma che ora sembra sempre più probabile che resti a Firenze anche il prossimo anno.

Una delle possibilità che si è aperta nelle ultime settimane è quella di un suo trasferimento all’Inter in caso di addio di Dumfries ma la presenza di Luis Henrique rende difficile da immaginare la volontà della dirigenza nerazzurra di spendere ancora 30 milioni per un giocatore che non farebbe fare un grosso salto di qualità.