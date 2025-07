Il calciomercato Fiorentina andrà su uno tra Christian Volpato e Dominic Calvert-Lewin in caso di cessioni in attacco. Abdelhamid Sabiri resta a Firenze

Calciomercato Fiorentina News: Abdelhamid Sabiri verso la conferma

L’estate viola fino ad adesso è all’insegna dei grandi ritorni, su tutti quello del mister Stefano Pioli ma anche quello di Edin Dzeko e quello possibile di giocatori come Kessié e Calabria che l’allenatore aveva avuto nei suoi anni sulla panchina del Milan, e con cui aveva vinto uno scudetto inaspettato.

Risultati Conference League/ Tris dell'Austria Vienna! Diretta gol live score (31 luglio 2025)

Il calciomercato Fiorentina però in questo momento è completamente bloccato per la presenza in rosa di troppi giocatori che non rientrano più nei piani di società e allenatore e che devono essere ceduti prima di poter chiudere altre operazioni in entrata.

Uno di questi sembrava poter essere anche il ventottenne marocchino Abdelhamid Sabiri che per l’ennesimo anno dopo il suo arrivo avrebbe dovuto lasciare Firenze, possibilmente a titolo definitivo, dopo i primi allenamenti e le prime amichevoli però il calciatore sembra rientrare nei piani di Pioli tanto da poter ricevere un rinnovo di contratto.

DIRETTA/ Genoa Villarreal (risultato 0-0) video streaming video tv: via al triangolare! (oggi 31 luglio 2025)

Il trequartista potrebbe così diventare un’arma per la squadra viola che negli scorsi anni non aveva visto i prestiti in Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti dove ha vestito le maglie di Al Fayha, Ajman Club e Al Taawoun.

Calciomercato Fiorentina News: Christian Volpato e Dominic Calvert-Lewin obiettivi in attacco

L’aggiunta del marocchino porta il calciomercato Fiorentina a dover trovare una soluzione anche per Sottil dopo le cessioni quasi chiuse di Beltran e Nzola, se però la dirigenza viola dovesse riuscire a liberarsi di tutti e tre ecco che tornerebbe sul mercato per un altro calciatore nel reparto offensivo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Via alle prime partite! Diretta gol live score (31 luglio 2025)

Uno dei possibili obiettivi è il trequartista classe 2003 del Sassuolo Christian Volpato che piace anche al Torino e che potrebbe lasciare i neroverdi dopo due anni in cui ha fatto fatica a guadagnarsi un posto da titolare indiscusso, come dimostra l’ultima stagione da sole 18 presenze.

Un’altra possibilità invece è quella esplorata anche nel mercato invernale, ovvero il portare a Firenze Dominic Calvert-Lewin, attaccante inglese di ventotto anni che dopo 10 anni ha lasciato l’Everton per la scadenza di contratto, l’ultimo anno è stato schierato in sole 26 partite nelle quali è riuscito a contribuire 3 gol e 2 assist.

Il suo acquisto però andrebbe in contrasto con l’arrivo dell’attaccante bosniaco per il ruolo che il trentaseienne ha concordato con la società ma soprattutto con le sue caratteristiche, molto simili a quelle dell’ex attaccante di Roma e Inter.