CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Scambio Nastasic-Nikolau, Italiano promuove Barak

Calciomercato Fiorentina news, le parole del tecnico Vincenzo Italiano

Il weekend di calciomercato vedrà la Fiorentina impegnata in campionato e nella consueta conferenza stampa di presentazione il tecnico Vincenzo Italiano ha avuto modo di parlare delle mosse del club a cominciare dall’acquisto di Antonin Barak dall’Hellas Verona: “A parer mio Barak è un grandissimo innesto, per esperienza, qualità e fisicità. Gioca da tanti anni in Italia ed è un grosso vantaggio, soprattutto per inserirlo più velocemente possibile. Sa invadere l’area e fare gol, ha personalità e penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo acquisto. Fisicamente è pronto, però ieri ha fatto l’unico allenamento vero. Ha la stima di tutti, siamo convinti di aver inserito qualità. La fase difensiva ha principi e concetti che i ragazzi percepiscono ormai dal ritiro dello scorso anno. Poi è l’atteggiamento che fa la differenza, a livello di singoli. Quando affronti Osimhen devi sapere che in ogni momento può far gol, quando lo fai con Lozano e Kvaratskhelia devi sapere che sono veloci. Dietro abbiamo qualità, a Empoli siamo stati bravi a non concedere. In questo momento siamo questi, vediamo cosa succede.”

Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Diretta tv: certezze in mediana per Spalletti

L’allenatore dei toscani ha anche commentato le voci su Nedim Bajrami dell’Empoli così come le eventuali partenze di alcuni calciatori spiegando: “Bajrami? Rispondo come per Kokcu. Il giocatore è forte, ha qualità, è giovane ma è dell’Empoli. Non posso aggiungere nient’altro. Kouame e Benassi hanno giocato, Zurkowski anche… C’è una lista, devono esserci 25 giocatori di cui 17 over, 4 cresciuti in Italia e altrettanti nel club. Purtroppo e a malincuore dovremo fare delle scelte, ma finché siamo tutti abili e arruolabili cerco di mandare in campo i più utili. Certi discorsi non sono stati fatti, ma arriverà il tempo.”

DIRETTA/ Fiorentina Empoli Primavera (risultato finale 1-0): decide Lucchesi di testa

Calciomercato Fiorentina news, scambio con lo Spezia tra Nicolau e Nastasic

La dirigenza della Fiorentina potrebbe ancora combinare qualcosa in questa parte finale del calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i gigliati starebbero trattando con lo Spezia per scambiare Dīmītrīs Nikolau con Matija Nastasic, in uscita appunto da Firenze, e completare il reparto arretrato. Nel frattempo Kouame e Zurkowski potrebbero ancora andare all’Empoli perchè i viola riescano ad accaparrarsi Nedim Bajrami.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Visite mediche per Barak, ora Bajrami e Kumbulla

© RIPRODUZIONE RISERVATA