Calciomercato Fiorentina news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Itakura se parte un difensore 7 agosto 2025

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, PIACE ITAKURA DEL MONCHENGLADBACH

La Fiorentina è ancora in fase di costruzione se si parla della prima squadra che sarà allenata da mister Stefano Pioli nel 2025/2026. I dirigenti si stanno muovendo su più fronti in cerca di rinforzi in varie zone del campo e nelle scorse ore è emerso il nome di un calciatore che potrebbe fare al caso dei gigliati per quanto concerne il reparto arretrato.

Stiamo parlando di Ko Itakura, attualmente in scadenza di contratto fra meno di un anno con il Borussia Monchengladbach. Il difensore della Nazionale giapponese, in cui viene convocato regolarmente dal 2019 dopo aver svolto tutta la trafila nelle selezioni giovanili compresa quella olimpica, nell’ultima stagione si è distinto firmando quattro gol ed un assist in trentatre presenze complessive.

Portato in Europa dal Manchester City, Itakura non ha mai giocato con gli inglesi che lo hanno spedito in prestito in Olanda al Groningen e poi in Bundesliga allo Schalke 04 prima di essere acquistato ufficialmente dai bianconeroverdi. L’idea dei toscani sarebbe quella di aggiudicarselo per poco più di una decina di milioni di euro ma non è detto che l’affare si concretizzi.

Innanzitutto servirebbe che un altro difensore lasciasse Firenze ed al momento l’interesse espresso da alcuni club di Premier League nei confronti di Pietro Comuzzo dovrebbe almeno portare 30/35 milioni di euro nelle casse degli italiani per convincersi a liberarlo. In secondo luogo non bisogna sottovalutare la concorrenza dell’Ajax, con gli olandesi che starebbero trattando coi tedeschi per riportare il ventottenne in Eredivisie.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, BARAK ASPETTA IL VERONA

Chi potrebbe presto salutare la Fiorentina in questa finestra di calciomercato estivo è invece il trequartista Antonin Barak. Pure lui in scadenza di contratto al termine della nuova stagione ormai alle porte, per il ceco si profila un possibile ritorno all’Hellas Verona da cui era stato prelevato nel 2022. Il trentenne era stato prestato lo scorso anno ai turchi del Kasimpasa con cui ha segnato solo due gol in ventidue apparizioni totali.

Il classe 1994 non ha soddisfatto le aspettative con le quali era stato acquistato e la società non sta pensando a rinnovare il rapporto con l’ex Udinese. I rumors rivelano che i club avrebbero cominciato a parlare di questo trasferimento senza tuttavia avviare una trattativa vera e propria. Aspettando novità in questo senso nelle prossime settimane, sulle tracce di Barak si registra anche la presenza del Cagliari.