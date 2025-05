CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, PALLADINO SCUOTE I VIOLA

Il valzer delle panchine di Serie A è ufficialmente iniziato, e la prima panchina ad essere ufficialmente vacante è, a sorpresa, quella della Fiorentina! Raffaele Palladino ha infatti spiazzato la dirigenza viola questo pomeriggio, rassegnando delle inaspettate dimissioni. Le ragioni dell’addio non sono ancora state rese note alla stampa, ma secondo quanto riportano le ultime fonti la dirigenza della Fiorentina starebbe facendo di tutto per convincere l’ex Monza a tornare sui propri passi, anche se i margini per un ripensamento sembrano ridottissimi.

Calciomercato Fiorentina News/ La lista degli epurati: e il pupillo di Gasp potrebbe andare alla Roma!

Proprio poche settimane fa Palladino aveva rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina, firmando un prolungamento fino al 2027, e proprio nella giornata di ieri durante la conferenza stampa di fine stagione il patron Rocco Commisso diceva a proposito: “Pradè e Ferrari sono venuti da me e mi hanno detto che avremmo dovuto estendere il contratto il giorno prima del Betis. L’ho accettato e abbiamo annunciato. Che rapporto ha con Palladino? Buonissimo, Raffaele per me è come un figlio. Imparerà da questa stagione”.



Zaniolo rissa negli spogliatoi del Viola Park/ Aggredisce giocatori della Roma Primavera (27 maggio 2025)

L’avventura di Raffaele Palladino a Firenze si conclude dunque dopo solo una stagione, in cui il tecnico ex Monza era riuscito a portare i gigliati fino alla qualificazione in Conference League grazie al sesto posto conquistato in campionato.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, COSA RISERVA IL FUTURO?

Ora Pradè e Commisso si trovano invischiati in un delicatissima situazione in vista della prossima stagione, e con la dimissioni di Palladino sono ora costretti a mettersi alla ricerca di un nuovo tecnico. Tra i nomi più accreditati figura quello di Marco Baroni, attuale allenatore della Lazio in uscita a breve dal club biancoceleste e reduce da un campionato altalenante. Le altre strade porterebbero a Daniele De Rossi, stimato da Pradè, e al toscano Maurizio Sarri, desideroso di tornare in panchina dopo un periodo di inattività ma conteso anche da altre big del nostro campionato. Igor Tudor è un’altra possibilità, sebbene il suo impegno con la Juventus fino al termine del Mondiale per Club renda difficile un suo immediato arrivo a Firenze.

DIRETTA/ Roma Fiorentina Primavera (risultato finale 1-2): palo di Mannini! (26 maggio 2025)

Mentre invece il futuro di Palladino è ad oggi un mistero. Da nostre informazioni sappiamo che ha ricevuto una telefonata da Bergamo per andare allAtalanta. La situazione ora è in evoluzione e il calciomercato Fiorentina dovrà prendere rapidamente una scelta che sarà cruciale per garantire stabilità e pianificare al meglio la prossima stagione in cui i viola sono chiamati a bissare l’ottimo 24/25.