Le mosse del calciomercato Fiorentina sono legate specialmente all'attacco. Prima le cessioni e poi alcuni nomi per rinforzare tutta la rosa.

Calciomercato Fiorentina news, toscani tra i più attivi sul mercato

Il calciomercato Fiorentina è stato finora piuttosto interessante ma è tutt’altro che finito e la società vuole accontentare in tutto e per tutto il nuovo allenatore Stefano Pioli. Il sogno dei tifosi è la Champions e magari iniziare a vincere un titolo, cosi il club vuole rinforzare ogni reparto, mandando via chi non è utile al progetto.

Calciomercato Fiorentina news/ Harder per l'attacco, Daku l'alternativa. Fortini resta in A (12 agosto 2025)

Uno dei nomi che sicuramente è in uscita è quello del talentuoso francese Jonathan Ikone, profilo che il Como alla fine ha deciso di non riscattare. Il giocatore si sta allenando da separato in casa ma il suo futuro è letteralmente segnato, e nelle ultime ore è piombato sulle sue tracce il Vasco da Gama, club a caccia di un rinforzo offensivo.

Calciomercato Fiorentina news/ Calvert-Lewin, idea a zero in attacco. Occhi anche su Shpendi (11 agosto 2025)

Tra i brasiliani (occhio anche al Flamengo) e i club arabi attenzione ma il futuro di Ikone è lontano da Firenze, ormai è questione solo di giorni. Il reparto offensivo vedrà una vera e propria mobilitazione ed anche Beltran è sempre in uscita: finora il giocatore ha rifiutato ogni destinazione ma nelle ultime ore sarebbero nati contatti proficui tra Beltran e lo Zenit con la Fiorentina pronta a dare l’ok al trasferimento.

Calciomercato Fiorentina news, il club vuole un vice Kean

Dopo gli addii – ormai imminenti – di Beltran e Ikone il calciomercato Fiorentina vedrà finalmente una svolta per l’attacco con Pioli che chiede da tempo un’alternativa a Kean e Dzeko. Come riporta il Corriere dello Sport sono diversi i nomi sul taccuino del club toscano, sono nel mirino del club come priorità Piccoli ed eventualmente Ioannidis, entrambi però sono abbastanza costosi.

Calciomercato Fiorentina News/ Ikoné e Barak in partenza, Comuzzo non si muove (10 agosto 2025)

Valutazioni in corso da parte della società che sta studiando alcune possibilità in giro per l’Europa, anche magari come profili low cost. I primi due costano quasi 30 milioni e il club non ha assolutamente intenzione di fare questa spesa, per l’attacco quindi occhio al solito Shpendi del Cesena, a Siwe del Guingamp o eventualmente Harder dello Sporting Lisbona.

Tanti nomi anche se servono prima le uscite e occhio anche agli svincolati con il club gigliato che monitora la situazione di Davide Calabria. Il terzino è un pallino di Pioli ma può arrivare solo in caso di uscite, sul giocatore c’è l’interesse anche del Panathinaikos pronto ad offrirgli un triennale. Conferme invece su Parisi che resterà a Firenze.