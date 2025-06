Il calciomercato Fiorentina potrebbe subire una scossa con la clamorosa cessione di Moise Kean. Intanto si lavora anche in entrata.

Calciomercato Fiorentina news, possibile rivoluzione in attacco

Il calciomercato Fiorentina è sicuramente legato alla decisione del centravanti del club gigliato e della Nazionale italiana Moise Kean. Sul giocatore pende una clausola da circa 52 milioni di euro ed un club arabo sarebbe pronto ad esercitarla. Kean sta valutando se accettare o meno un’offerta da 15 milioni annui e da qui passa sicuramente tutto il mercato della società toscana.

Il club annuncerà Stefano Pioli solo nei primi giorni di Luglio ma intanto potrebbero esserci dei veri e propri ribaltoni nelle prossime ore. I rumors sul pagamento della clausola di Kean preoccupano ma intanto la dirigenza già si sta guardando intorno e sonda il mercato sia in serie A che all’estero. E le cifre richieste sono piuttosto alte.

Inter e Cagliari chiedono moltissimo per Francesco Pio Esposito e Roberto Piccoli con quest’ultimo valutato addirittura oltre 30 milioni di euro. Non certo ciò che cerca la Viola che intanto in queste ore ha raggiunto l’accordo con il Genoa per riscattare Gudmundsson, giocatore che arriverà con uno sconto di 4-5 milioni di euro.

Calciomercato Fiorentina news, occhio alle mosse per l’attacco

Se non ci sarà Francesco Pio il calciomercato Fiorentina potrebbe comunque vedere un Esposito in maglia viola e nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Fiorentina e Inter per Sebastiano Esposito, giocatore che i nerazzurri valutano una decina di milioni di euro. Esposito ha solo un anno di contratto ed è stuzzicato dall’ipotesi Fiorentina.

Oltre a lui il calciomercato Fiorentina valuta il nome dell’attaccante dell’Ajax Brian Brobbey, giocatore che sembra pronto per l’approdo in un campionato top europeo. Brobbey è reduce da una stagione con alti e bassi ma tutto sommato positiva ed il club lanciere lo valuta circa 25 milioni di euro, l’affare non è utopia. Insomma il club viola potrebbe sacrificare Kean e prendere due o tre attaccanti.

In arrivo anche un possibile grande colpo a centrocampo, il club viola pensa a Rovella anche se la Lazio spara alto e sarà comunque difficile, questo colpo è destinato probabilmente a restare un sogno. Occhio però a Nicolussi Caviglia, pronto a lasciare Venezia o a qualche sorpresa proveniente da altri campionati.