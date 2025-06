Calciomercato Fiorentina News: Dzeko, la firma è dietro l'angolo. Prendono quota a centrocampo Miretti e Frendrup, si allontana Asllani (21 giugno 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, FAZZINI PRESO

Il calciomercato Fiorentina è vicino a mettere a referto il primo colpo a centrocampo. Si tratta di Jacopo Fazzini, talento dell’Empoli che è stato tra i miglior giocatori del club toscano la scorsa stagione nonostante sia arrivata la retrocessione.

Il giocatore è stato anche molto vicino alla Lazio a gennaio, ma proprio perché coinvolti nella lotta per la salvezza la squadra biancoblu ha preferito ritardare l’eventuale cessione. La Lazio però non ha mostrto lo stesso interesse e la Fiorentina ne ha approfittato.

Dopo aver speso 10 milioni per Fazzini, la Fiorentina vorrebbe anche Giovanni Fabbian. In scadenza nel 2028, l’attuale giocatore del Bologna non è da considerarsi un titolare, anche se Vincenzo Italiano sarebbe felice di tenerlo.

Se però la Fiorentina dovesse convincere il giocatore con un minutaggio più alto e la società con una bella somma di denaro, ecco che la situazione potrebbe cambiare e il calciatore potrebbe salutare il Dall’Ara per approdare al Franchi.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, DZEKO VICINO ALLA FIRMA

Il calciomercato Fiorentina però non si ferma al solo Fabbian e si tutela con due nomi interessanti per la zona nevralgica del campo. Si tratta di Fabio Miretti e Morten Frendrup, anche se per quest’ultimo nome c’è molta più concorrenza.

Si è raffredda invece la pista per Asllani. Questo perché l’Inter, tenendo conto della cessione annunciata di Hakan Calhanoglu, non vuole privarsi dell’ultimo regista rimasto in rosa. Insomma, è ancora tutto in fase di lavorazione.

Per quanto riguarda Edin Dzeko non è ancora arrivata l’ufficialità, ma i tifosi toscani non devono preoccuparsi: la firma dovrebbe arrivare prima del ritiro. Dopodiché l’ex Fenerbahce tornerà in Italia dopo le parentesi alla Roma e all’Inter.