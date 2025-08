Calciomercato Fiorentina news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Offerto Cheddira 3 agosto 2025

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, MANDRAGORA PUO’ PARTIRE

La Fiorentina è in fase di ristrutturazione in questo agosto di calciomercato. I toscani hanno già aggiunto qualche nuovo tassello alla prima squadra allenata da mister Pioli ma l’organico ha ancora bisogno di alcune modifiche, soprattutto a centrocampo.

Proprio per questo motivo i gigliati si stanno aggiudicando dal Parma uno come Simon Sohm, per il quale verranno versati ben 15 milioni di euro nelle casse dei ducali. La dirigenza punta a farlo partire per la tournée inglese al più presto possibile ma ci sono ancora da definire ancora alcuni dettagli e quindi svolgere le visite mediche prima di firmare il contratto.

Sempre analizzando la mediana, un altro calciatore potrebbe invece lasciare lo statio Artemio Franchi di Firenze. In scadenza a giugno del 2026, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare ufficialmente tra qualche settimana, Rolando Mandragora pare essere lontano dall’intesa per il rinnovo del suo contratto. Per la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non sembra essere intenzionata a rilanciare sull’ingaggio da offrirgli.

Il ventottenne originario di Napoli veste questa maglia dal 2022 ed ha fino a questo momento siglato diciotto reti e quindici assist in centoquarantadue presenze totali. Il prezzo che il club di Commisso potrebbe accettare per cederlo si aggira sugli 8/10 milioni di euro mentre rimane comunque aperta la possibilità che Mandrogora rimanga se otterrà un ingaggio da 1,8 milioni all’anno.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, PROPOSTO WALID CHEDDIRA

La Fiorentina è a caccia di un altro attaccante da alternare ai già presenti Edin Dzeko e soprattutto Moise Kean entro la fine del calciomercato estivo. I viola negli ultimi giorni hanno anche trattato con il Flamengo per la cessione di Lucas Beltran e adesso che l’argentino si sta trasferendo in Brasile per 12 milioni di euro sembra sempre più necessario aggiungere almeno un nuovo elemento al reparto offensivo in vista della prossima stagione. Le indiscrezioni più recenti rivelano che alla Fiorentina sarebbe stato proposto Walid Cheddira, appena tornato al Napoli dopo l’annata vissuta in prestito con l’Espanyol.

A Barcellona l’italomarocchino non ha fatto certo faville alla luce di un solo gol ed un assist in 22 presenze collezionate nella Liga, spingendo così i partenopei a non ritenerlo indispensabile per il futuro. Accostato ai greci del PAOK, il ventisettenne preferirebbe rimanere a giocare in Italia e per questa ragione sarebbe stato proposto proprio ai gigliati. Ricordiamo che i toscani hanno deciso di non puntare nemmeno su M’Bala Nzola, ora vicino al Pisa dopo il prestito al Lens.