Calciomercato Fiorentina News: l'esterno dovrà scegliere tra un ritorno a casa o alla sua prima esperienza estera dopo una vita in Italia (29 luglio 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, SOTTIL TRA DUE CLUB

Il calciomercato Fiorentina è alle prese con la cessione di Sottil. L’esterno offensivo è stato in prestito nella seconda parte di stagione al Milan, ma non ha trovato praticamente mai spazio nella difficile annata dei rossoneri.

Rientrato in Viola, l’ala non resterà a lungo in Toscana e la Fiorentina lo ha già messo sul mercato, sperando di scatenare interesse. Per ora sul calciatore c’è il Torino di Baroni, alla ricerca di interpreti per il suo 4-2-3-1, e il Leeds.

Calciomercato Fiorentina News/ Anche Nzola verso il Brasile, Comuzzo piace in Premier League (28 luglio 2025)

La squadra inglese ha vinto con 100 punti la Championship ovvero la Serie B inglese e dunque torneranno in Premier League dove Sottil potrebbe giocarsi le proprie carte. Un’esperienza estera che il giocatore non ha ancora fatta essendo rimasto sempre nei confini nazionali.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, DUE NOMI IN ENTRATA

Il calciomercato Fiorentina vede però anche movimenti in entrata, dove servono innesti per Stefano Pioli in modo tale da migliorare ulteriormente la rosa a disposizione. I giocatori attenzionati sono Sohm del Parma e Zortea del Cagliari.

Calciomercato Fiorentina News/ Piace Zortea, almeno due attaccanti verso l'addio (27 luglio 2025)

La società gigliata starebbe pensando ad un’offerta importante da 15-16 milioni di euro per Sohm, quanto basta per smuovere il Parma a cedere il proprio centrocampista, dinamico e duttile. Il calciatore è desideroso di unirsi al club toscano.

Per Zortea il discorso è diverso: l’esterno del Cagliari è seguito da altre squadre e dunque, per convincere i Casteddu e il giocatori, servirà una proposta davvero importante per superare la concorrenza rappresentata da alcuni club di A.