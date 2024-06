Calciomercato Fiorentina news/ Strakosha, l’idea per la porta. Christensen verso la cessione (28 giugno 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, PER LA PORTA PIACE L’EX LAZIO THOMAS STRAKOSHA

Movimento all’interno del calciomercato Fiorentina con il club viola che si sta muovendo in entrata e, dopo l’acquisto di Moise Kean dalla Juventus, è pronto ad intensificare altre trattative per arricchire la rosa in vista della prossima stagione. Uno dei grandi punti interrogativi della rosa della Fiorentina è, ormai da anni, il portiere con i viola che cercando nuove soluzioni ad ogni finestra di calciomercato ma non sono ancora riusciti a trovare un vero primo portiere che possa prendere il posto di Terracciano. Nelle ultime ore si fa sempre più insistente la voce che vede la Fiorentina interessata al secondo portiere del Brentford Thomas Strakosha che sta vivendo anni deludenti in Premier League e vorrebbe tornare a giocare con continuità. La soluzione Fiorentina potrebbe essere molto interessante per Strakosha ma sia lui che Terracciano hanno Federico Pastorello come procurato e ciò rischia di rendere molto complicato il possibile ritorno in Serie A del portiere albanese con la maglia viola.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, CHRISTENSEN IN USCITA DA FIRENZE

Si scalda la situazione portieri nel calciomercato Fiorentina con Strakosha che è la prima opzione per la porta ma rimanere bloccato, oltre che da Terracciano, anche da Christensen che è ancora in rosa ma rimane in uscita. Christensen non ha convinto i vertici viola e neanche Vincenzo Italiano che gli ha concesso poco minutaggio in favore di Terracciano che portava molto più sicurezza all’ormai nuovo allenatore del Bologna. Il portiere classe 99′ è in uscita, secondo La Gazzetta dello Sport, e andrà ad aprire uno spazio tra i pali della Fiorentina che rimane alla ricerca di un primo portiere che sia affidabile e magari già con esperienza in Serie A. Per adesso anche con Strakosha si parla di un semplice interessamento che, però, potrebbe diventare concreto qualora colpisse anche l’attenzione di Raffaele Palladino che è chiamato a costruire la squadra per l’anno prossimo e migliorare i risultati ottenuti da Italiano nella scorsa stagione.











