CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, DE ROSSI CANDIDATO PER LA PANCHINA

I piani riguardanti il calciomercato Fiorentina sono stati stravolti nelle scorse ore dall’annuncio delle dimissioni di Raffaele Palladino come allenatore della prima squadra. Adesso anche i gigliati, così come altre società del nostro campionato, hanno bisogno di trovare un nuovo tecnico a cui affidare la panchina per la prossima annata calcistica e muoversi di conseguenza per costruire un organico abbastanza competitivo. I toscani vorrebbero infatti riconfermarsi ad alti livelli anche nella stagione 2025/2026, cercando anzi di migliorarsi sia in Italia che in Europa.

Un elenco dei possibili sostituti per l’ex allenatore del Monza ha cominciato ad emergere già nel pomeriggio di ieri e nelle ultime ore c’è un nome in particolare che starebbe prendendo quota, ovvero quello di Daniele De Rossi. Scaricato dalla Roma dopo appena quattro giornate di Serie A, il Campione del Mondo sarebbe un profilo davvero azzeccato per la società del patron Commisso ma i suoi dirigenti tengono in considerazione anche altri elementi.

L’allenatore della Lazio Marco Baroni potrebbe presto essere rimpiazzato liberandosi per la Fiorentina ed anche Stefano Pioli, oggi all’Al-Nassr, sarebbe un altro su cui poter puntare. La Roma, inteso come proprietà Friedkin, risparmierebbe inoltre 6,5 milioni di euro se De Rossi dovesse essere annunciato alla guida della Fiorentina.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, RINNOVARE KEAN E DE GEA

Detto dell’allenatore, ragioniamo ora in merito al calciomercato Fiorentina per quanto concerne i calciatori presenti in rosa. In conferenza stampa il direttore sportivo Daniele Pradè, fortemente contestato oggi dalla Curva Fiesole insieme col patron Commisso, aveva parlato della situazione di diversi elementi tra i quali spicca il nome di Moise Kean.

L’attaccante ex Juventus ha contribuito in maniera importante ai risultati positivi raggiunti dai toscani e per questo i gigliati vorrebbero trattenerlo ma la clausola da 52 milioni di euro già pattuita potrebbe essere soddisfatta da qualche pretendente straniera, forzando il calciatore e la società a prendere strade diverse.

Il portiere David De Gea è un altro su cui la Fiorentina vorrebbe puntare ancora a lungo. Il trentaquattrenne spagnolo ha lasciato il Manchester United per sposare la causa viola e con i suoi interventi è stato decisivo in più di un’occasione.

L’intenzione sarebbe quella di prolungargli il contratto per altri tre anni ricordando che è in scadenza il prossimo 30 giugno e bisogna dunque stare attenti a non perderlo a parametro zero, concedendolo magari a qualche rivale.