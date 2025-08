Calciomercato Fiorentina, il club viola lavora per rinforzare la rosa e ha vari nomi nel mirino. La squadra vuole ora accontentare Pioli.

Calciomercato Fiorentina news, Pioli ha alcune richieste

Il calciomercato Fiorentina vede la società toscana al lavoro per accontentare tutte le richieste del nuovo allenatore Stefano Pioli e regalargli una squadra in grado di fare quel salto in più e competere magari per la Champions League. Il club toscano è molto attivo in entrata e sta lavorando a vari profili, senza dimenticare possibili cessioni.

Il club ha ufficialmente definito l’acquisto del centrocampista del Parma Sohm, profilo giovane e molto interessante che la squadra viola ha pagato ben 16 milioni di euro e non è l’unico acquisto con il club al lavoro su più obiettivi. Ma si lavora anche in uscita ed in primo luogo la squadra attende la decisione dell’attaccante Beltran, in uscita dal club gigliato.

La Fiorentina ha accettato l’offerta del Flamengo da 15 milioni di euro per il giocatore, un’offerta importante e ora sta al giocatore ripagare la fiducia ed accettare il club brasiliana. Il giocatore è ancora indeciso, inizialmente non voleva andare in campionati sudamericani ma ora – complice lo scarso interesse delle big europee – sta prendendo in considerazione questa offerta e le prossime ore saranno decisive.

Calciomercato Fiorentina news, si cerca un’altra punta

Dopo Kean, Dzeko e Gudmundsson il calciomercato Fiorentina potrebbe vedere presto un altro colpo in attacco e il club vorrebbe fare un importante investimento. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il club toscano ha messo nel mirino Ioannidis, attaccante del Panathinaikos, giocatore che i greci valutano circa 20 milioni di euro e si potrebbe chiudere a 15-16 milioni.

Piace molto il greco ma si vagliano anche alternative e non è escluso che si punti su un giovane talento da mettere dietro Kean e Dzeko e farlo crescere nella maglia viola. Tra questi in lista c’è anche Shpendi del Cesena, giocatore che piace a Sassuolo e Torino e che il prossimo anno potrebbe tornare in serie A. Ma non solo, si lavora anche in uscita.

Occhio anche al nome di Bianco, profilo che è tornato dal prestito e che ora è finito nel mirino del Catanzaro di Alberto Aquilani, ex Fiorentina che quindi lo conosce molto bene. Occhio alla questione rinnovo Mandragora con il giocatore che piace alla Juventus ed alla Roma e occhi quindi al suo futuro, si pensa a Nicolussi Caviglia come possibile alternativa.