Calciomercato Fiorentina News: tre nomi per il centrocampo viola

Il calciomercato Fiorentina continua ad essere alla ricerca di diversi profili per rinforzare la rosa con giocatori che aiutino Raffaele Palladino nella sua corsa verso la classificazione europea a fine stagione e un percorso positivo in Conference League, dopo l’acquisto di Michael Folorunsho i viola continuano a cercare un centrocampista che però a differenza dell’ex Napoli, vada ad essere un’alternativa ad Adli e Cataldi, i titolari davanti alla difesa. Gli altri ruoli che interessano Daniele Pradè sono la difesa dove una trattativa è già ben avviata e l’attacco dove manca un sostituto di peso a Moise Kean.

Per il centrocampo sono molti i nomi nel mirino del calciomercato Fiorentina ha adocchiato ma quelli più in alto nel taccuino del direttore sportivo sono Nicolò Fagioli, Warren Bondo e Simone Zanon, il primo potrebbe arrivare in prestito dalla Juventus ma l’ingaggio elevato preoccupa un po’ la società e il calciatore dovrebbe venire convinto visto che non avrà il posto assicurato, per il secondo il Monza chiede almeno 10 milioni che la Fiorentina non vorrebbe spendere immediatamente, per investirli in altri arrivi, l’ultimo invece è più un rischio essendo un giovane che ha ben impressionato nella Carrarese ma se il prezzo può essere accettabile la poca esperienza non convince troppo Palladino.

Calciomercato Fiorentina News: Pablo Marì in arrivo, Stefanos Tzimas obiettivo in attacco

Per la difesa invece il calciomercato Fiorentina ha ormai chiuso l’arrivo di Pablo Marì dal Monza, il difensore spagnolo potrà così riabbracciare il suo ex allenatore Palladino che lo ha fortemente richiesto e che potrebbe utilizzarlo in coppia con Comuzzo o come sostituto, si riapre anche la possibilità di vedere i viola giocare con una difesa a 3. Pablo Marì arriverà a Firenze a titolo definitivo per una cifra tra i 3 e i 5 milioni di euro e i brianzoli lo andranno a sostituire, almeno numericamente all’interno della rosa, con Tomas Palacios dell’Inter.

La ricerca più difficile del calciomercato Fiorentino è quella dell’attaccante che vada a sostituire in maniera degna Moise Kean, dopo aver provato a portare subito in viola Calvert-Lewin, che si tratta a parametro zero per il prossimo anno, Daniele Pradè sta provando a strappare alla concorrenza Stefanos Tzimas, attaccante greco classe 2006 di proprietà del Paok Salonicco ma in prestito al Norimberga con cui ha realizzato 10 gol e 2 assist in 16 partite giocate. Difficile che i tedeschi e il club proprietario del cartellino lo lascino partire a gennaio ma la Fiorentina se è davvero interessata dovrà comunque superare l’interesse di tanti club, tra cui il Chelsea.