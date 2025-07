CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, UFFICIALE DZEKO E VIA MORENO

Il calciomercato Fiorentina è senza ombra di dubbio uno dei più attivi in questi giorni rispetto alle altre società che militano nel massimo campionato italiano. Proprio nella giornata di ieri, i gigliati hanno infatti tesserato lo svincolato Edin Dzeko come confermato attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club, oltre ai post sui vari account social a cui i viola sono iscritti.

Calciomercato Fiorentina News/ Pioli vuole Nicolussi Caviglia, Maffeo obiettivo se parte Dodo (10 luglio 2025

Conclusa l’avventura in Turchia con il Fenerbahce, dove era allenato da mister Josè Mourinho e di cui era diventato capitano, il trentanovenne Dzeko torna a calcare i campi della Serie A nella prossima annata calcistica 2025/2026 avendo firmato un contratto che gli permetterà di restare al Franchi pure la stagione successiva in automatico se verranno raggiunti determinati traguardi.

Calciomercato Fiorentina News/ Diversi club su Kean, cambia tutto per Dodò (8 Luglio 2025)

Quarantenne da marzo 2026, Dzeko torna nel nostro campionato dopo aver già vestito le maglie della Roma e dell’Inter, che aveva salutato appena due anni fa. Il suo arrivo coincide in queste ore anche con la partenza di un altro calciatore che ha salutato appunto i toscani per andare a giocare nel campionato spagnolo dopo una sola stagione in Italia.

Stiamo parlando di Matias Moreno, difensore ventunenne che ha deciso di accettare la proposta del Levante. Il centrale classe 2003 ha collezionato appena una dozzina di presenze in totale con la Fiorentina senza andare oltre i 545 minuti giocati. I rossoblu si sono aggiudicati il sudamericano Moreno in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore degli italiani, come spiegato nel comunicato ufficiale rilasciato dai viola.

Calciomercato Fiorentina News/ Richardson può partire, al suo posto piace Deossa (7 luglio 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, DUBBI SU BENNACER

La prima squadra dei toscani sarà guidata in panchina dal tecnico Stefano Pioli nella prossima stagione ed il calciomercato Fiorentina è orientato verso profili che facciano appunto al caso dell’allenatore parmigiano. Salutato l’Al-Nassr, dove poteva contare su uuno come Cristiano Ronaldo, adesso Pioli gradirebbe avere a disposizione un calciatore già allenato nel recente passato, nello specifico durante la sua esperienza al Milan.

Si tratta di Ismael Bennacer, ventisettene algerino che piace pure al Real Betis di Siviglia a giudicare dalle indiscrezioni emerse in queste ore. Sotto contratto con il Milan fino a giugno del 2027, Bennacer ha giocato in prestito all’Olympique Marsiglia di mister De Zerbi nella seconda parte della passata stagione ed ha raccolto appena tre assist in venti apparizioni distribuite fra le competizioni disputate con il Milan e la Ligue 1. Proprio il suo rendimento però non sembra convincere del tutto la dirigenza viola che potrebbe premere per virare su altri obiettivi.