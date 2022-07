CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Ufficiale Gollini, Le Normand al posto di Milenkovic

Calciomercato Fiorentina news, Le Normand al posto di Milenkovic

La Fiorentina si sta muovendo parecchio in questa prima parte della sessione estiva di calciomercato. Tuttavia, i viola devono anche guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club ai suoi campioni ed in questo senso si colloca la posizione di Nikola Milenkovic, finito nel mirino di Inter, Juventus, Napoli e non solo. Nello specifico, i nerazzurri lo vorrebbero per rimpiazzare Skriniar, i bianconeri per sostituire De Ligt ed i partenopei per tutelarsi in caso di partenza di Koulibaly.

I gigliati stanno dunque valutando a loro volta come completare il reparto arretrato se dovessero realmente cedere il difensore serbo ed il nome più caldo emerso in queste ore parrebbe essere quello di Robin Le Normand, di proprietà della Real Sociedad con cui ha un contratto fino al giugno del 2024. Il venticinquenne francese ha una valutazione da 30 milioni di euro secondo il portale Transfermarkt e nella passata stagione è stato in grado di collezionare due reti e due assist in addirittura 47 presenze tra campionato e coppe.

La Fiorentina ha vissuto una settimana di calciomercato davvero entusiasmante completando alcune operazioni importanti tra cui l’acquisto di Pierluigi Gollini dall’Atalanta. Nella nota ufficiale pubblicata sul sito della società si può infatti leggere: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pierluigi Gollini dall’Atalanta BC.”

Il calciatore ha quindi rilasciato alcune dichiarazioni affermando: “Sono molto felice, per me è un capitolo che non si era mai chiuso e quindi sono felice di tornare a Firenze. E’ un po’ chiudere un cerchio di quella che è stata la mia vita, il mio percorso da ragazzino, la mia carriera. Sentivo il bisogno di tornare in un posto speciale per me, sapevo e sentivo di non dover semplicemente andare in una squadra ma di dover trovare un posto speciale per me. E Firenze per me lo è. Sono veramente molto carico, felice e determinato, sono convinto che potremo toglierci tante belle soddisfazioni quest’anno.”

