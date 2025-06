Calciomercato Fiorentina news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Addio di Pioli all'Al-Nassr (25 giugno 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, L’AL NASSR SALUTA PIOLI

Il calciomercato Fiorentina sembra sempre più in via di definizione dopo i recenti annunci delle ultime ore. In un comunicato ufficiale, l’Al-Nassr ha infatti salutato il tecnico Stefano Pioli che è adesso libero di firmare per guidare la prima squadra della Fiorentina. Fermatosi in semifinale contro il Kawasaki Frontale per quanto riguarda la Champions League asiatica e senza andare oltre il terzo posto in campionato, si conclude dunque l’avventura del cinquantanovenne nel campionato saudita.

La società araba ha ringraziato l’allenatore ed il suo staff per il lavoro svolto e pure Cristiano Ronaldo, capitano della squadra, ha salutato il tecnico attraverso i social network ha espresso riconoscenza nei confronti dell’italiano. Per il parmigiano si tratterà della seconda avventura come allenatore della Fiorentina e sarà al contempo la sua terza esperienza in viola se si considera pure la parentesi vissuta durante la carriera da calciatore.

I dirigenti della Fiorentina dovrebbero dunque ufficializzare il tesseramento di Pioli nei prossimi giorni così che l’ex milanista, stando a quanto spiegato da Calcioefinanza.it, potrà godere dell’esenzione fiscale dalle imposte sul reddito se rimarrà in Arabia Saudita fino al 3 di luglio. Le indiscrezioni riportano inoltre che il tecnico firmerà un contratto valido fino a giugno del 2028 andando a percepire 3 milioni di euro netti all’anno.

Nel frattempo i dirigenti del club gigliato proseguono le trattative per sistemare l’organico anche grazie ai contatti con lo stesso Pioli. Preso Dzeko nei giorni scorsi, questa mattina anche Fazzini, in partenza dall’Empoli, è stato avvistato presso la Clinica Villa Stuart di Roma dove si è recato per svolgere le consuete visite mediche di rito prima di firmare con la nuova società toscana con cui giocherà a partire dal 2025/2026.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, RISCATTATO GUDMUNDSSON DAL GENOA

Quelle di Dzeko e Fazzini non sono in ogni caso le uniche situazioni che il calciomercato Fiorentina sta trattando in queste settimane. Nella giornata di ieri è arrivato infatti anche il comunicato ufficiale riguardante il riscatto di Albert Gudmundsson dal Genoa. L’islandese ha firmato fino a giugno del 2029 e proseguirà dunque la sua carriera allo Stadio Franchi per i prossimi quattro anni.

Gli otto gol ed i tre assist firmati in trentatre apparizioni con i viola hanno convinto i gigliati a trattenerlo per puntare sul ventottenne appunto. Lo stesso Gudmundsson ha espresso la sua soddisfazione al riguardo rilasciando alcune dichiarazioni nelle quali ha spiegato di aver premuto per rimanere al Franchi dove si augura di poter fare ancora meglio rispetto a quanto prodotto nella sua prima stagione con questi colori.