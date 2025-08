Calciomercato Fiorentina news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Zortea come sostituto 1 agosto 2025

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IL PUNTO SU SOTTIL E DODO’

La Fiorentina sta cercando rinforzi che possano essere utili al tecnico Stefano Pioli in questo agosto di calciomercato estivo. I dirigenti della società gigliata stanno valutando quali operazioni completare sia in entrata che in uscita così da potenziare l’organico ed in queste ore si è tornati a parlare del possibile addio di un esterno, ovvero Dodò.

L’intenzione del club sembrava essere quella di prolungare il contratto del terzino brasiliano, attualmente in scadenza a giugno del 2027, ma fino a questo momento non è ancora stata raggiunta alcuna intesa con l’entourage del calciatore. Il Galatasaray avrebbe dunque provato a prendere contatto con la Fiorentina per parlare del classe 1998 ma quest’ultimo non partirà per meno di 30 milioni di euro.

Chi potrebbe invece lasciare più facilmente lo Stadio Franchi è Riccardo Sottil, rientrato alla base dopo il prestito di sei mesi trascorso al Milan. I rossoneri hanno deciso di non riscattarlo con l’idea di non pagare un altro stipendio ad un giocatore che non ha offerto le garanzie prospettate nel momento in cui era stato prelevato, come dimostra pure il piazzamento finale dei lombardi in campionato.

Sulle tracce di Sottil si registra comunque la presenza di almeno un paio di squadre militanti in Serie A, a cominciare dal Torino. Pure il neo promosso Sassuolo sarebbe propenso ad aggiudicarselo per la propria difesa ed in caso di addio la Fiorentina avrebbe individuato in Nadir Zortea del Cagliari l’elemento più utile al fine di rimpiazzarlo a dovee.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, E’ TORNATO LEZZERINI

Nel frattempo il calciomercato Fiorentina ha messo a segno un altro colpo di calciomercato in entrata come si può leggere nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club. I viola si sono infatti aggiudicati un nuovo portiere con il ritorno di Luca Lezzerini, trentenne cresciuto nel settore giovanile della società toscana grazie a cui ha esordito pure tra i professionisti con la prima squadra. Il romano era rimasto svincolato dopo il fallimento del Brescia.

Dopo aver lasciato i gigliati, oltre che con le Rondinelle Lezzerini ha giocato per il Venezia ed anche per l’Avellino. L’estremo difensore classe 1995 ha svolto le visite mediche di rito presso il Policlinico Gemelli nella giornata di giovedì 31 luglio e dovrebbe aver firmato un contratto valido fino a giugno del prossimo anno con opzione di prolungamento fino al 2028. ll ruolo di Lezzerini sarà quello di terzo portiere dopo che Oliver Christensen è stato ceduto in prestito allo Sturm Graz.