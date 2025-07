Calciomercato Fiorentina news: si preannuncia scoppiettante ed il club gigliato monitora diversi giocatori. La società è al lavoro.

Calciomercato Fiorentina news, il club gigliato molto attivo in entrata

Il calciomercato Fiorentina comincerà subito dopo l’annuncio dell’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina del club gigliato e poi la società è pronta a rinforzare ogni reparto. Per l’attacco il primo nome sul taccuino della formazione toscana è Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter con solo un anno di contratto con il club nerazzurro e che può partire.

Calciomercato Fiorentina News/ Kean, oggi scatta la clausola. Piccoli o Pinamonti in caso? (1 luglio 2025)

Nei prossimi giorni Inter e Fiorentina si incontreranno per trovare un accordo che potrebbe arrivare per circa 10 milioni di euro e arriverebbe cosi uno dei giovani più interessanti del calcio italiano. L’incontro sarà anche un modo per parlare di un altro giocatore che piace al club toscano e stiamo parlando di Asllani.

Calciomercato Fiorentina News/ Manovre sulla mediana, piace uno svizzero in Serie A! (oggi 30 giugno 2025)

Il centrocampista albanese non ha mai trovato la quadra a Milano e la società ha deciso di sacrificarlo sul mercato, l’Inter è aperta alla cessione e attende un’offerta da 13 milioni di euro, la Viola ci pensa specialmente visto che servono 1 o 2 rinforzi a centrocampo, a seconda anche di cosa accadrà con Mandragora, giocatore molto ambito sul mercato e che piace non poco al Torino.

Calciomercato Fiorentina news, diversi nomi verso l’uscita: fissato il prezzo per Comuzzo

Il calciomercato Fiorentina vede il club gigliato molto attivo e in queste ore il difensore Viti ha effettuato le visite mediche. E’ arrivato anche Edin Dzeko e l’obiettivo è dare una rosa molto profonda all’allenatore del club toscano. In attacco la priorità è avere Gudmundsson, Dzeko, Esposito e Kean a meno che qualcuno paghi la clausola.

Calciomercato Fiorentina News/ McAtee, occhi sul gioiellino del City. River Plate su Beltran!

La società spera di trattenere il bomber ex Juve e della Nazionale italiana ma c’è una clausola e diversi club italiani ed europei ci stanno pensando. Kean è giovane ed ha comunque molto mercato. Occhio anche alle alternative, e la società vuole capire cosa accadrà in questi 15 giorni. Chi è destinato alla cessione è Lucas Beltran, argentino che non ha mai convinto davvero.

Per Beltran appare probabile un trasferimento in Sudamerica anche se il club gigliato vorrebbe monetizzare con qualcosina. Da registrare inoltre il forte interesse del Milan per Pietro Comuzzo, difensore che ha ben figurato nell’ultima stagione e che può partire per 30-35 milioni di euro. I rossoneri devono scegliere tra il primo e il gigliato ma occorre prima vendere Thiaw.