Calciomercato Fiorentina, il club viola è molto attivo tra acquisti ed uscite. Occhio a possibili novità a sorpresa, ecco quello che sta succedendo

Calciomercato Fiorentina, alcuni movimenti in attacco

Il calciomercato Fiorentina vede il club gigliato al lavoro per ridurre la rosa e mandare via i cosiddetti esuberi. In queste ore la squadra di Stefano Pioli ha trovato l’accordo con il Lecce per la cessione in Puglia di Riccardo Sottil, il giocatore si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. 300 mila euro ed un riscatto per il giocatore fissato ad una cifra già stabilita.

In casa Fiorentina il rebus più grande riguarda l’attaccante Beltran, ormai in uscita e il cui futuro è ancora in bilico. Il giocatore argentino è da settimane nel mirino del Flamengo che ha trovato l’accordo con la Viola per 15 milioni, Beltran ci pensa ma sembra orientato verso il no e nelle ultime ore sul giocatore è piombato un nuovo club, gli spagnoli del Rayo Vallecano. La Fiorentina però è molto chiara.

Ci sarà cessione solo a condizioni favorevoli, e non cederà il giocatore in Europa per meno di 12-13 milioni di euro. Una totale rivoluzione nel reparto offensivo e nel caso ci sia l’ok alla cessione il club tornerebbe sul mercato e valuterebbe alcuni profili per la trequarti, piace ad esempio Baldanzi della Roma.

Calciomercato Fiorentina, occhio alla situazione di Comuzzo

Il calciomercato Fiorentina potrebbe vedere alcune novità in difesa, specialmente riguardo il futuro di Pietro Comuzzo. Il giocatore non è ritenuto indispensabile per Pioli e alla giusta offerta potrebbe partire, sulle sue tracce occhio al Milan che sta cedendo Thiaw al Newcastle ed avrebbe individuato nel difensore un nome molto intrigante per rinforzare il reparto difensivo.

Per portare via Comuzzo dalla Fiorentina servono 30 milioni di euro più bonus e anche per questo motivo il club toscano monitora il giapponese Itakura per rinforzare il reparto. Occhio anche a piste alternative ma potrebbe esserci qualche novità in difesa. In uscita occhio alla situazione di Fabiano Parisi con il giocatore che chiede maggiore spazio e che è finito nel mirino di diversi club.

Sulla fascia resta di moda il nome di Zortea, laterale ormai in uscita dal Cagliari ma c’è ancora differenza su offerta e richiesta del club. Per l’attacco come riporta la Nazione si valutano alcuni profili come vice di Kean e tra questi intriga Shpendi del Cesena, profilo per cui servono circa dieci milioni di euro.