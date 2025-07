Il calciomercato Fiorentina vede il club gigliato come uno dei club più attivi e valuta alcuni nomi. Intanto si lavora al rinnovo di Kean.

Calciomercato Fiorentina, società al lavoro su tutti i reparti

Il calciomercato Fiorentina può finalmente entrare nel vivo dopo la consapevolezza che nessuno ha pagato la clausola di Moise Kean e l’attaccante ora lavora con il club per raggiungere l’accordo per il rinnovo. Oltre a questo la società vuole accontentare Pioli in tutto e per tutto e consegnargli una squadra competitiva in chiave Europa. Ci saranno rinforzi in tutti i reparti.

Calciomercato Como News/ Kristensen piace, ma c'è concorrenza. Audero e Mazzitelli via (25 luglio 2025)

Ma oltre agli acquisti il club vuole blindare tutta la rosa e accontentare il tecnico. Il sogno è manco a dirlo Frank Kessie dell’Al Ahly ma riportare l’ivoriano in Italia non è semplice sia per le richieste del club che soprattutto per il grande ingaggio che l’ex Milan e Atalanta percepisce. Intanto il club lavora sulla fascia ed il primo nome è Nadir Zortea.

Calciomercato Atalanta News / Sogno Gutierrez per la fascia, occhio al futuro di Chiesa (25 Luglio 2025)

L’esterno del Cagliari è reduce da un’ottima stagione in Sardegna, si lavora ad un accordo e la squadra rossoblù chiede poco meno di 15 milioni di euro per il suo cartellino e l’affare è tutt’altro che utopia. In uscita invece Parisi che non è nei piani del club e si cercano offerte sia in Italia che all’estero per accontentare sia il club che il giocatore.

Calciomercato Fiorentina, occhi per rinforzare l’attacco gigliato

Il calciomercato Fiorentina vede varie situazioni in attacco, il club vuole rinforzare la rosa a disposizione di Pioli ma servono anche le uscite. Lucas Beltran è da tempo accostato a club italiani ed argentini ma al momento non c’è nulla di concreto e la sua mancata cessione blocca il mercato. Si è parlato di Sassuolo, Torino e club argentini per lui.

Calciomercato Bologna News/ Okafor, si lavora con il Milan per il prestito: è il dopo Ndoye (25 luglio 2025)

Nel caso la Fiorentina riuscirà a vendere Beltran potrebbe tornare su Sebastiano Esposito o eventualmente monitorare la situazione di Cristian Volpato del Sassuolo, giovane che piace particolarmente a Pioli e che potrebbe arrivare cosi in caso di uscite. Per l’attacco nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo, direttamente dalla Francia.

Secondo quanto riporta la Nazione il club viola ha messo nel mirino l’attaccante del Guingamp Jacques Siwe, classe 2001 e profilo molto interessante che nell’ultima stagione ha messo a segno 13 gol e due assist tra campionato di Ligue 2 e coppa. Il club è molto attivo ma come sempre le entrate sono legate anche alle uscite.